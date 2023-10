La viral opinión de una 'tiktoker' sobre el lenguaje inclusivo: "Os estáis inventando un problema, dejadnos hablar como queramos"

El lenguaje inclusivo está a debate de nuevo después de que el videojuego Marvel's Spider-Man 2 incluyera un personaje no binario en su narración. El doblaje despertó todo tipo de reacciones y ha vuelto a poner el tema sobre la mesa.

Mientras que algunos creadores de contenidos y muchos usuarios se han posicionado fuertemente en contra, han salido otros influencers a destapar la realidad detrás de este rechazo.

Carmen Merina, una joven conocida en redes como @rayomcqueer por su discurso sobre su trabajo como camarera, ha aportado una nueva perspectiva sobre el tema, asegurado que ella "se inventa todas las palabras".

Estamos haciendo famosa a la persona correcta pic.twitter.com/9NpIQncOdV — Alandalusian vibes SpOoKy SeAsOn 💀 (@aviigmc) October 25, 2023

"¿Qué problema hay?", ha preguntado indignada: "Ni que fuese yo la RAE, ni fuese accionista del castellano, ni que Pérez Reverte fuese a darme una paliza".

"Hablar con la -e no es un problema real", ha asegurado: "Nadie te ha obligado a punta de pistola a decir 'todes'". Un debate que más allá de Twitter pierde el sentido "si no estás en el carro".

"Si te estás matando por defender el castellano, en esta cuenta no se habla el perfecto castellano. No estas entiendo nada. Yo hablo mi idioma, con mis pronombres", ha dejado bien claro: "Y no va a pasar absolutamente nada".

"Si no te gusta que alguien habla con la -e, vete", ha pedido: "Seguramente a esas personas no les gustes tú. Os estáis inventando un problema donde no lo hay, dejarnos hablar como queramos".

Una defensa que ha servido de que usuarios en Twitter se alegren de la fama que está adquiriendo en las últimas semanas la creadora. "Estamos haciendo famosa a la persona correcta", han celebrado.