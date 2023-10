El Rubius responde a las críticas por su rechazo al lenguaje inclusivo de 'Spider-Man 2': "Sé que a mucha gente LGTB no le gusta"

El esperado estreno del videojuego Marvel's Spider-Man ha tenido un protagonista inesperado: un pequeño fragmento de pódcast donde una narradora hablaba en lenguaje inclusivo. Una sorpresa que ha generado un gran debate sobre el tema tras la extraña reacción del Rubius.

El streamer, que estaba retransmitiendo en directo el juego, mostró su confusión al empezar este fragmento e incluso para el juego tras escuchar "cientifique favorite".

Su rechazo es evidente al escuchar "le mayor experte" y, entonces, decide cambiar los ajustes para poder seguir jugando sin el lenguaje exclusivo. Un pequeño gesto que ha dado pie a una polémica.

Un tipo que vive en paraísos fiscales que no acepta la actual sociedad que vivimos y que aún llora por ver perder más audiencia de sus videos. Vaya no es alguien digno de admirar. Twich España debería eliminarse. https://t.co/DuJ5sgLD35 — Gumball ☘️ 🏳️‍🌈📚 (@finnwitchery) October 20, 2023

Muchos le han criticado por no aceptar este tipo de cambios inclusivos y le han recriminado que no tenga en cuenta su público LGTB en este tipo de acciones.

Por eso, al día siguiente, El Rubius ha respondido y ha querido defenderse. "No dije nada", ha aclarado, antes de hablar sobre su opinión y la del colectivo.

"La gente de Twitter se piensa que a todo el mundo que sea parte del colectivo LGTB le tiene que gustar lo mismo y pensar lo mismo que ellos", se ha quejado: "Sé que a mucha gente de aquí LGTB no le gusta el lenguaje inclusivo".

"Que cada uno haga con su vida lo que quiera, obviamente", ha concluido. Una opinión similar a la que había expresado otras veces. "Si alguien quiere usarlo, adelante. Yo no voy a hacerlo", comentó en un clip antiguo: "Si alguien quiere que lo llame de alguna manera y me lo pide, pues lo hago".

La reacción de IlloJuan al lenguaje inclusivo

El streamer malagueño IlloJuan ha sido otro de los que más virales se han hecho en los últimos días por su reacción inicial y su explicación más tarde.

Al contrario que El Rubius, IlloJuan sí que escucha todo el guion entero, un poco confuso también y, tras el fin de la narración, se ríe. "Hostia puta", comenta, sorprendido.

Mira que hay chavales y chavales y chavales emitiendo en directo por Internet. Pues el único del que me salen vídeos, doy al Play y no dice tonterías siempre es este :__ https://t.co/ba6Nzh3raM — Marione (@Maria_Marione) October 22, 2023

Al día siguiente también reconoció que él no usa ese lenguaje en sus directos. "Yo no digo: 'Hola a todes' y no soy mala persona por hacerlo", ha explicado: "En el momento que una persona te pide el género neutro, pues lo haces y ya está, porque hay que respetar a la gente".