Cuál es el origen del pueblo vasco, según un estudio genético

Los misterios que encierran las raíces de una de las poblaciones más enigmáticas de Europa, la población vasca, han sido revelados gracias un estudio genético que arrojó luz sobre su origen. El análisis fue realizado a partir de antiguos restos fósiles hallados en los yacimientos de Atapuerca, en el norte de España, y ha puesto fin a décadas de teorías.

El pueblo vasco, habitante del norte de España y del sur de Francia, destaca especialmente por su lengua única, el euskera, la cual no guarda relación con otra lengua ni en Europa ni en el resto del mundo. Además, su patrón genético es notoriamente diferente al de sus vecinos, lo que ha llevado a creer que descienden de un grupo humano ancestral.

Un origen más cercano de lo que se creía



Antes del nuevo descubrimiento, las teorías previas sobre el origen de los vascos sostenían que descendían de antiguos cazadores que no se habían mezclado con otras poblaciones, es decir, que estaban vinculados genéticamente a poblaciones preagrícolas.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) planteó una nueva perspectiva. Un análisis genético, liderado por Mattias Jakobsson, de la Universidad Uppsala en Suecia, sostiene que los vascos descienden de los primeros agricultores que se mezclaron con cazadores locales y que quedaron aislados durante miles de años.

La clave del hallazgo es que desafía las creencias previas y sugiere que, básicamente, el origen de los vascos es más reciente de lo que se creía y se remonta a aproximadamente 5.000 años.

El Neolítico: la clave del enigma



Para comprender este origen, es necesario retroceder en el tiempo al período conocido como el Neolítico, hace unos 7.000 años. Durante esta época, grupos migratorios procedentes del Cercano Oriente se expandieron por toda Europa llevando consigo la agricultura y fueron estos quienes la introdujeron a la Península Ibérica.

En este sentido, sería aquí donde comenzaría la historia genética del pueblo vasco al ser considerado descendiente de agricultores que vivieron en el suroeste de Europa tras la transición hacia la agricultura.

Una vez que estos agricultores se establecieron en la región, se mezclaron con las poblaciones locales de cazadores-recolectores que eran descendientes de la población que habitó Europa durante la última Edad de Hielo. Y esta mezcla de genes dio origen al pueblo de genética casi única: los vascos.

Aislamiento geográfico y cultural



El estudio genético también proporciona pistas sobre las diferencias notables entre los vascos y sus vecinos en Francia y España. Después de la mezcla entre cazadores-recolectores y agricultores, los ancestros de los vascos quedaron aislados de otros grupos debido a factores relacionados con la geografía y la cultura.

Según dijo Jakobsson a la BBC, "es difícil especular, pero hemos trabajado con historiadores vascos y resulta evidente por los registros históricos que esta zona fue muy difícil de conquistar." En otras palabras, esto significa que las migraciones que moldearon los patrones genéticos de Europa no afectaron a la región vasca.

En conclusión, aunque su singularidad lingüística y genética ha desconcertado incluso a la ciencia, esta investigación genética arroja luces sobre la posible ascendencia del pueblo vasco.