Una 'tiktoker' va a la Torre Eiffel y explica cómo ganar dinero: "Que ningún francés vea este vídeo"

Irse al extranjero puede suponer un gran gasto de dinero, especialmente si se quiere visitar un país donde el nivel de vida es mayor, como es el caso de Francia. Por ello, no es de extrañar que en redes sociales varios usuarios compartan algún que otro consejo para ahorrarse dinero.

Aunque, lo que la usuaria de TikTok Blancatpl ha subido a su perfil no es cómo ahorrar, sino cómo conseguir dinero. Y es que, en la Torre Eiffel hay un sistema que no todo el mundo conoce, o conocía. Según ha explicado, en el emblemático monumento de París hay un sistema por el que se te devuelven dos euros al dar uno de los vasos con los que sirven las bebidas.

Por ello, recogiendo los utensilios de quienes se lo dejan, la joven pudo conseguir en apenas unos instantes 22 euros. "Que ningún francés vea este video", escribía junto al vídeo, que ya ha ganado más de 3.000.000 de reproducciones.

"En el restaurante la Torre Eiffel te dan unos vasos que luego tienes que canjear en una máquina y te dan dos euros. Como la gente se ha ido dejando los suyos, lo que hemos hecho ha sido ir cogiéndolos y metiéndolos", explicaba entre risas.

Ante el ingenio de la joven, no han sido pocas las reacciones de los usuarios. "Lo único bueno de París" o "este consejo me lo guardo aunque no vaya a ir jamás" han sido alguno de los mensajes a más repetidos en la bandeja de comentarios. En definitiva, "una victoria más para los españoles".