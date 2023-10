Un 'tiktoker' muestra cómo se vende el papel higiénico en Corea del Sur: "Cómo agradecería esto en España"

Si algo se aprendió durante la pandemia es que, lejos de cualquier tipo de comida, el bien más preciado de los supermercados es el papel higiénico. Algunas casas puede que aún conserven este bien desde entonces. Pero, para los que no, desde Corea del Sur han diseñado la mejor manera de saber qué tipo comprar.

Extrasuave, con doble capa, húmedo... no son pocas las variedades, tipos y marcas que existen para la higiene más personal. Por ello, no es siempre fácil saber cuál es el idóneo para cada persona sin probarlo antes. Esa ha sido precisamente la idea con la que una tienda ha puesto a la venta sus productos de una manera más que ingeniosa.

A través de su cuenta de TikTok, el influencer Damien Gilbert ha visitado un supermercado coreano donde se pueden probar los diferentes papeles. Como si fuera una tienda de telas, los rollos están expuestos al público para poder tocarlos y sentirlos sin problema.

"Puede que sea este el mejor porque se ha acabado y todos lo usaron ya", explica en inglés el tiktoker mientras el mismo prueba las texturas del papel. Por ello, no es de extrañar que el vídeo no deje de ganar 'me gusta' y visualizaciones. El vídeo ya ha sido visto por más de 630.000 personas, entre ellas varios españoles que no han dudado en dar su opinión.

"¡Ostras, cómo se agradecería eso aquí en España!", o "Eso lo ponen en España y ya se han robado todos" han sido algunos de los comentarios más destacados. Y es que, si algo tienen todos en común, es que los coreanos "viven en el futuro".