Así es el grupo de música formado por ancianos más viral de Japón: "Somos como unos abuelos normales y corrientes"

En los últimos años, las bandas de música compuestas por idols se han hecho cada vez más famosas. Desde los cantantes coreanos de K-Pop como BTS a los grupos de J-Pop, centrados en música japonesa, todos ellos tienen algo en común, la edad de sus integrantes. Normalmente, rondan la adolescencia o son jóvenes adultos.

Sin embargo, entre la juventud ha nacido una banda de "chicos mayores" que promete romper con todo lo establecido. Con cinco miembros de entre 65 y 87 años, el grupo G-pop pretende demostrar que la edad no lo es todo.

El nombre es un juego de palabras entre el J-pop y la palabra japonesa "Ojii-san", que significa anciano y su pronunciación significa se lee como "gi". Así, este grupo de adultos pretende llegar a un público de su edad con música actual. Lo más llamativo es que esta banda nacida en Kochi saltó al estrellato hace siete años, pero, hasta ahora, no se había viralizado fuera del país.

Al poco de su estreno, como así confirmó Universal Studios Japan, sus dos singles, Hooray to Old Age y I Was Young, se hicieron famosos por todo el país. Sin embargo, debido a la pandemia por la Covid tuvieron que paralizarlo todo. "Nos mantuvimos en contacto por teléfono móvil incluso durante la pandemia para asegurarnos de que estábamos bien y poder volver en cualquier momento", explicó Noriyasu Tanioka, líder del grupo.

Ahora el grupo ha vuelto a la escena musical con toda la intención de ganarse al público. Como ellos mismos se definen, son "abuelos normales y corrientes que suelen trabajar como pescadores o jefes de la Unión del Bambú". O al menos, todo lo normal que pueden ser un grupo musical con una media de 74 años de edad y la intención de cambiar la perspectiva sobre la vejez.