Una 'influencer', arrepentida tras hacerse una liposucción en la papada por segunda vez y sufrir una parálisis facial

Las influencers cada vez presumen más de transparencia y libertad en redes sociales. Por eso, muchas defienden el paso por el quirófano y revelan sin problemas cuando ellas mismas se someten a retoques estéticos.

Es el caso de la creadora de contenido argentina Luciana Milessi, con 1,5 millones de seguidores, que no ha tenido otro remedio que confesar las consecuencias que ha sufrido tras hacerse una liposucción en la papada por segunda vez.

"Había contado que me había operado toda, me hice una liposucción en brazos, panza, pierna, en espalda y por segunda vez en la papada", ha revelado en un vídeo reciente: "Cuando me tocaron la papada, se tocaron ramas nerviosas de mi cara que provocó una parálisis facial".

"Imposibilita que pueda sonríe bien y que mi boca se vaya para el costado", ha aclarado. "Esta secuela me hizo reflexionar un montón y pensar un poco en lo que yo había hecho", ha añadido.

La tiktoker ha contado que cuando era adolescente sufría anorexia nerviosa que fue provocada por los comentarios que recibía sobre su tripa o sobre su aspecto delgado una vez que empezó a perder peso.

Ahora se ha dado cuenta de que recibe el mismo tiempo de comentarios a través de las redes sociales y son los que la han llevado a decidir operarse entera.

"Recibe comentarios de chicas muy jóvenes que también quieren y me pongo a pensar: '¿Qué mensaje estoy enviando?'", se ha preguntado: "Hay que hacerlo por una misma, si va a traer algo muy positivo. Pero hay que hacerlo con responsabilidad, sabiendo las consecuencias".

"Me di cuenta de que lo estaba contando con bromas y no es un buen mensaje. Realmente uno tiene que amarse como es", ha señalado emocionada. Por eso, espera cambiar la opinión de las jóvenes que quieren operarse. "Mejora lo que quieras mejorar por ti, no por los comentarios", ha concluido.