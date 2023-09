Estas son las palabras españolas favoritas de los extranjeros

El español es una lengua viva en constante evolución, con matices y giros que a menudo despiertan el interés y la curiosidad de quienes lo descubren. En este artículo, exploraremos algunas de las palabras favoritas de extranjeros que se han dejado cautivar por los encantos lingüísticos de España, revelando cómo estas expresiones han dejado una impresión duradera en su vocabulario diario.

Ed M. Wood, un profesor y traductor inglés que ha encontrado su hogar en nuestro país, ha compartido con la revista Babbel su fascinación por una serie de términos que ha asimilado a través de sus experiencias cotidianas y en sus interacciones en los bares locales. Desde expresiones relacionadas con la vida nocturna hasta modismos cargados de autenticidad, su selección pinta un retrato vibrante de la lengua española en acción.

Estar 'de mala leche', ser 'friolero' o 'irse al curro'

Entre las palabras que han dejado una marca profunda en la mente de Ed M. Wood se encuentra ‘leche’. No solo se refiere al líquido lácteo que endulza el café, sino que también se convierte en la piedra angular de expresiones cotidianas como ‘estar de mala leche’ o ‘ir a toda leche’. También menciona otras construcciones lingüísticas como ‘me cago en la leche’ o la versátil ‘¡y una leche!’. A través de estas expresiones, Ed M. Wood ha captado la riqueza del español coloquial y su habilidad para condensar una amplia gama de sentimientos gracias a una sola palabra.

Su lista continúa con palabras como ‘polvo’ y las combinaciones que hemos desarrollado en nuestro día a día en expresiones como ‘estar hecho polvo’, que define la fatiga extrema, o la que alude a la pasión íntima en ‘echar un polvo’ o al cuestionable piropo de ‘tener un polvo’. El profesor de origen inglés también se ha dejado impresionar por ‘resaca’, esa sensación posfiesta que todos conocemos demasiado bien, por ‘friolero’, ‘desvelado’, ‘agujetas’, y por ‘botellón’, una costumbre arraigada en la cultura juvenil española.

Además, ha adoptado la sonora ‘vergüenza’ con sus variaciones de ‘la última de la vergüenza’ cuando hablamos de la última pieza de comida en una bandeja y la ‘vergüenza ajena’, expresión que captura la incómoda sensación de presenciar algo embarazoso.

Camila, una tiktoker peruana que ha hecho de España su hogar, comparte su perspectiva de nuestra jerigonza patria a través de un vídeo de TikTok. En este, menciona expresiones que la han sorprendido, como ‘cutre’, que hace referencia a algo de dudosa calidad, o ‘currar’ y ‘curro’, una forma coloquial de decir trabajar y trabajo.

‘Flipando’ y ‘flipante’ también se encuentran en su lista, palabras que transmiten asombro y admiración. Y, por supuesto, no podría faltar la exclamación de sorpresa y frustración en ‘¡A tomar por el c...!’

Nuestra jerga del castellano no deja indiferente a turistas ni visitas, procedan o no de países de habla hispana como es el caso de Camila o de la cantante, compositora y productora colombiana Karol G, que en su penúltimo lanzamiento, la canción S91, incluye la frase “Llego a España y me dicen: tía, tú te mandas un flow de la hostia que flipas", una fusión de términos que captura la mezcla de impacto y admiración de nuestra peculiar forma de hablar.

Aunque no seamos plenamente conscientes en nuestro día a día, estas palabras y expresiones se han convertido en más que meros modismos; son ventanas a la cultura y a las emociones de España. A través de sus giros y significados dobles e intrincados, han conquistado a extranjeros como Ed M. Wood y a Camila, revelando cómo la lengua española puede forjar conexiones inesperadas y enriquecer las experiencias.