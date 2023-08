ElXokas la vuelve a liar tras responder con insultos a un usuario que le recomendaba operarse la vista: "Y aun así vuelves a llorar"

ElXokas es posiblemente uno de los streamers más polémicos que se pueden encontrar en plataformas como Twitch o YouTube, y una muestra de ello es que, una vez más, se ha vuelto a convertir en trending topic en Twitter por sus declaraciones en Internet, esta vez marcadas por los insultos a un usuario y a su novia por recomendarle operarse la vista.

"Mi pareja se operó de hipermetropía y astigmatismo y ahora está muy feliz con sus resultados", le dijo recientemente un internauta al gallego durante una retransmisión de Twitch, algo a lo que este respondió visiblemente enfadado e compartiendo una ristra de insultos.

"No recomiendes nunca a nadie que se opere de la vista porque no tienes ni puta idea, tío. Lo que estás hablando es una gilipollez que no le puedes recomendar a nadie. ¿Tú qué coño dices, pedazo de gilipollas? ¿Crees que no me he preguntado nunca lo cómodo que sería utilizar lentillas?", avanzó ElXokas.

Illojuan: "Tío si puedes operarte la vista dale tengo cercanos que están muy felices"



Elxokas: "Como oftalmólogo profesional recomiendo que no digáis a nadie que se opere la vista sin saber de qué va el tema" 🤓👆pic.twitter.com/mISiqMM1zI — WidowMak3r (@WidowMak3r) August 9, 2023

El usuario, tras comprobar la reacción del streamer, lamentó haberle aconsejado de buena voluntad. "Qué mal que consigas que me arrepienta de desearte lo mejor", le escribió, a lo que, ElXokas contestó endureciendo -todavía más- el tono. "Es que cuando le deseas cosas a la gente de las que no tienes ni puta idea, estás cometiendo un error", expresó, diciendo que si no se es oftalmólogo no se puede hacer este tipo de recomendaciones.

"Estás actuando como un imbécil, te lo he dicho con mucho respeto, y aún así vuelves a llorar. No entiendo por qué. Te acabo de decir lo que tienes que hacer si no quieres ser imbécil", añadió. El youtuber, además, opinó que hay que soportar el "cyberbullying".

ElXokas avisó que, en el caso de que alguien le volviera a hacer una recomendación, este volvería a responder de la misma manera: "Esta respuesta ya la he dado más veces. A la próxima vez que me venga un tío y me diga que me recomienda que me opere porque 'la puta zorra de mi novia' le diré que deje de decirle a la gente que se opere la puta vista. ¿Pero tú quién te crees que eres, gilipollas?".

Los usuarios han lamentado las palabras del creador de contenido y han criticado sus formas. De hecho, se ha hecho viral un vídeo comparativo del youtuber Illojuan, quien, tras recibir el mismo consejo por parte de otro usuario, contestó de una forma completamente diferente: "En algún momento me operaré, me da algo de cosilla, pero todo el mundo que conozco está supercontento con la operación".