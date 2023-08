Un camarero de EE UU cuenta cómo se venga de los clientes que no le dan propina y su vídeo se vuelve viral: "Tú escatimas también"

Un camarero estadounidense ha compartido un vídeo de humor en su perfil de TikTok en el que ha revelado cómo se venga de aquellos clientes que le dan poca propina en su trabajo. La publicación ha sido objeto de crítica para muchos usuarios de la red social, que han encontrado injusto el comportamiento del hostelero.

El joven, @swagg0dd, utiliza su cuenta en la red social para subir vídeos en los que cuenta historias y anécdotas desde su experiencia como camarero. En una de sus publicaciones escenificó una situación en la que servía una copa a un cliente bajo el título de: "Cuando un cliente escatima con la propina, entonces tú escatimas también".

De este modo, el tiktoker se grabó preparando un vaso de soda con hielos y tan solo un chorro de vodka, vengándose así de los clientes que le dan poca propina o que directamente no le dan propina. "Entonces con el resto de la mezcla me tomo un chupito", ironizó el camarero.

La intención del estadounidense es quejarse públicamente de este tipo de situaciones. El vídeo cuenta con casi 25.000 me gusta y cerca de 1.000 comentarios, entre los que @swagg0dd se ha topado con varias críticas pero también ha recibido el respaldo de gran parte de su público.

"Si simplemente me das una cerveza o me preparas la bebida más básica, no te daré propina en absoluto. Siento que estés haciendo tu trabajo" o "Espera... voy a sonar densa, pero ¿cómo puede un cliente estafar al camarero?", han sido algunos de los comentarios que han rechazado la actitud del camarero.

Sin embargo, otros se han sentido identificados con él: "Esos son siempre los mismos que dicen 'no es necesario dar propina'... Pues quédate en casa y prepárate las copas allí". Al igual que un usuario de la red social que comentó al respecto: "Estáis siendo tan criticones en los comentarios... Cada uno obtiene lo que da".