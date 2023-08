Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio desvelan el sexo del bebé que esperan

La influencer Violeta Mangriñán y el cantante Fabio Colloricchio han compartido con sus seguidores de Instagram un vídeo en el que la pareja descubre el sexo del bebé que esperan: una niña, que, según ellos mismos han confirmado, se llamará Gia.

Los exconcursantes de Supervivientes han conocido el sexo del bebé a través de un lienzo. Lejos de las ostentosas fiestas de revelación como la que hicieron hace poco más de un año para desvelar el sexo de pequeña Gala, la hija que ambos tienen en común, la pareja se ha sentado frente a una playa en compañía de su perra y de la futura hermana del bebé.

En el vídeo del momento, los extelevisivos se quitan los antifaces que llevaban puestos para averiguar el género. Sobre un lienzo, aparecen unas huellas rosas pintadas por las manos de Gala y de su perra Canela, lo que les ha dado la pista de que el bebé que esperan será una niña. En cuanto han abierto los ojos tras la cuenta atrás y han visto el pintoresco cuadro, los creadores de contenido han expresado su emoción mediante un tierno abrazo de cuatro junto a su hija y su mascota.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio están viviendo uno de los veranos más especiales de sus vidas. Si hace algunas semanas, la pareja anunciaba que estaba esperando un segundo hijo y que sería a principios de 2024 cuando den la bienvenida al nuevo miembro de su familia, hoy han desvelado el sexo y el nombre del bebé que esperan.

"Me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros, probablemente si no me dedicase a las redes sociales no haría nada especial y le hubiese dicho a mi ginecóloga que me lo dijese. Así todos estos nervios en parte son por y gracias a vosotros", ha agradecido la extronista de Mujeres y hombres y viceversa a sus seguidores.

Una sencilla celebración que otros influencers como Lara Tronti y Hugo Pérez ya han hecho para revelar que su hijo será niño. Ambos partieron una tarta en frente de la costa cuyo relleno les reveló el sexo de su bebé. Algo que Fabio y Violeta también quisieron hacer en un principio, aunque finalmente se decantaron por mostrar el lienzo con las huellas de Gala y de su mascota con la intención de que, de cierto modo, fuese la pequeña quien les revelase la noticia.

Tarta revelación del sexo que espera Violeta Mangriñán. @violeta / INSTAGRAM

Antes de la celebración, Violeta compartió una encuesta para que los seguidores hicieran sus apuestas sobre cuál sería el sexo del bebé que espera. La mayoría, un 67% de los votantes, se equivocó pensando que sería niño y el 33% restante creyó que sería niña.

La futura miembro de la familia Colloricchio-Mangriñán se llamará Gia, según ha explicado la valenciana en sus stories de Instagram, un nombre italiano igual que el padre de la criatura que le propuso su suegra, también de procedencia italiana. "Antes de estar embarazada, mi suegra me dijo: 'Me encanta el nombre de Gia'. Literalmente me enamoré. Sabía que si algún día tenía otro hijo, en el caso de que fuese mujer, se llamaría así", ha explicado la influencer por redes sociales.