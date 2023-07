Mercadona cambia uno de sus productos más queridos y revoluciona las redes

Los cereales de Mercadona son uno de los productos favoritos de sus clientes y, entre todos ellos, hay unos que triunfan especialmente: los cereales rellenos de leche. Sin embargo, hace ya más de un mes que la cadena valenciana ha comenzado a llevar a cabo un "cambio significativo" en ellos y ha generado revuelo en redes sociales.

El tiktoker JoelMeister97 ha sido uno de los que se ha dado cuenta de este cambio, en su opinión a "peor", y así lo ha dado a conocer en un vídeo en la red social. "Antes se llamaban 'rellenos de leche', ahora, simplemente, leche", ha mostrado el joven al confrontar dos cajas de los mismos cereales que Mercadona vende bajo la marca blanca Hacendado.

Además, "para empeorar la situación", añade el tiktoker, la cadena valenciana ha eliminado el dibujo de una sonrisa que también aparecía en el envase del producto. "Antes tenía la sonrisa, ahora se la quitaron. Alguien dijo: 'Si los cereales ya no sonríen, por qué debería hacerlo yo'", ha comentado con sarcasmo.

"Es quitarle lo divertido a la vida", ha lamentado un usuario en los comentarios del vídeo. Otros seguidores han manifestado que son sus cereales "favoritos" e incluso no se habían dado cuenta del cambio. "Ya decía yo que estaban raros", reconocía uno. "Mientras no me los quiten nunca, me da igual lo demás", zanjaba otra usuaria.

En la web de Mercadona se muestra el nuevo diseño de la caja de cereales, en el que desaparece la palabra "rellenos" y el dibujo de la sonrisa ha desaparecido. El precio de este producto es de 2,80 euros la caja de 500 g.

Cereales rellenos de leche, a la venta en Mercadona. MERCADONA

No obstante, algunos clientes han manifestado que todavía pueden encontrar en sus supermercados más cercanos la versión antigua: "Los sigo comprando y siempre tienen la cara", apunta uno en los comentarios.