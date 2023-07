El potente producto de Mercadona que nadie esperaría para limpiar ollas y cazuelas de un plumazo y dejarlas como nuevas

No cabe duda de que el paso del tiempo unido a la intensidad de su uso en los fogones, hace que las ollas y cazuelas pierdan su característico color original, lo que da lugar a una fina capa de grasa incrustada que, más allá de resultar antiestética a la hora de cocinar, puede llegar a ser insalubre. Ahora bien, deshacerse de la mugrienta capa de suciedad, primero de un color amarillento hasta convertirse en un color plomizo, no parece una tarea de limpieza sencilla.

Esto se debe porque la grasa se adquiere con facilidad a cualquier superficie, incluso a las ollas de acero inoxidable. Sin embargo, estos utensilios tan habituales en la cocina son imprescindibles a la hora de cocinar, sobre todo por las necesidades propias de la gastronomía de España, en la que premia el plato de cuchara. Por lo que son pocas las ollas las que se salvan de la acumulación de esta textura untuosa.

Aunque no son las únicas piezas listas para lavar a fondo, también hay que incluir las sartenes y, claro está, otros electrodomésticos del hogar. Este es el caso del extractor de aire de la campana, el horno, la encimera o el microondas. Pero no hay que agobiarse, vayamos paso a paso, porque, a decir verdad, Mercadona tiene la solución. Sin embargo, y contra todo pronóstico, no se trata del producto de Hacendado que seguramente estés pensando.

Mercadona tiene la solución para sacar la grasa de las ollas



Acabar con los restos de grasa adheridos es la fórmula para garantizar la durabilidad de las ollas y cazuelas. El primer paso para dejarlas como nuevas, tanto la base externa como la de abajo, es calentar la olla. A continuación, una vez que esté hirviendo y, eso sí, siempre con guantes, habrá que aplicar el limpiador de chimeneas de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Como por arte de magia, podrás observar como se va desprendiendo la grasa.

Para que quede impolutas, se aconseja frotar la parte de abajo, esta es la zona en la que se acumula la capa más dura de suciedad, con una esponja de acero o estropajo. Si sigue quedando algún resto, lo mejor es repetir el procedimiento. No llevará más de cinco minutos y valdrá la pena por el sorprendente resultado. ¡Y tachan!

¿Qué son los restos negros de la superficie de la olla?

Los restos negros que naturalmente con el paso tiempo aparecen en la superficie de la olla puede ser una de dos: o bien son restos de alimentos requemados que se han ido acumulando por un lavado deficiente, o bien es un utensilio de cocina de baja calidad que puede tener riesgos para la salud a causa de la acrilamida y el benzopireno. Por ello, es fundamental invertir en una batería de cocina de calidad para asegurarnos el éxito en los fogones, puesto que unas piezas en mal estado pueden ser peligrosas para nuestra salud.

Por esta razón, a la hora de decantarse por unas nuevas, se recomienda adquirir aquellas ollas y cazuelas que estén libres de sustancias tóxicas que impregnen los alimentos a cocinar, como es el caso del ácido perfluorooctanoico (PFOA) y bisfenol A (BPA). Aunque a día de hoy ya no se fabrican ni sartenes ni ollas con estos compuestos.

¿Qué es el PFOA y PTFE?



El Politetrafluoroetileno (PTFE), popularmente conocido como teflón, es uno de los recubrimientos que puede llevar ollas y sartenes. En concreto, se trata de un polímero antiadherente. Por su parte, el PFOA es una de las sustancias que puede contener el PTFE. La creencia generalizada es que el PTFE es tóxico porque contiene esta otra sustancia cancerígena. Por ello, desde el Ministerio de Consumo recuerdan que hoy en día, ningún antiadherente PTFE tiene ya PFOA. Sin embargo, algunas ollas, cazuelas y sartenes antiguas, todavía pueden contenerlo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.