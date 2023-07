La sonada respuesta en redes de Pedro Duque a una teoría negacionista sobre el 5G y los vacunados

Las teorías conspiranoicas no solo están presentes en las conversaciones de calles y bares, sino que abundan en redes, donde muchas veces se difunden masivamente y parecen lograr un alcance mayor. Sin embargo, también se puede ver el fenómeno contrario, perfiles que no solo intentan poner un poco de cordura, sino que también hacen mofa con estas truculentas invenciones.

Si hay una extendida es la del microchip 5G, según los negacionistas, iban a implantar en las vacunas de la Covid, surrealista teoría que no coincide ni tecnológica ni médicamente con la realidad. Y aún parece haber personas que siguen afirmándolo, tal y como comparte Negacionistas Out of Context, cuenta de Twitter que se dedica a difundir las conspiraciones más absurdas de los internautas.

"La 5G deja fritos a los vacunados, caen como moscas", tuiteó una usuaria esta semana, provocando la irónica reacción de múltiples personas. "La verdad es que cada vez que voy por la calle tengo que ir sorteando cadáveres", bromeó un usuario. "Dentro de 150 años seguro que no queda nadie de los que se han vacunado. La culpa es de las vacunas", satirizó otro.

¿Más o menos qué proporción de la población están así de zumbaos? https://t.co/2OwjXS83lJ — Pedro Duque (@astro_duque) July 6, 2023

Pero, curiosamente, otra persona que respondió fue el propio Pedro Duque, astronauta, ingeniero aeronáutico y exministro de Ciencia e Innovación.

"¿Más o menos qué proporción de la población están así de zumbados?", preguntó el político, en referencia a los negacionistas. Y algunos tuiteros quisieron contestarle, unos bromeando y otros opinando que, en realidad, no son tantos los negacionistas, pero hacen más ruido.