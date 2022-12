El tuitero que expone a los negacionistas organiza los Despiertos Awards, unos 'premios' a las teorías conspiranoicas más locas

Ni Eurovisión Junior, ni los Game Awards, ni los Premios Emmy, hay una competición mucho más relevante, al menos por las bromas que genera en las redes. Y esa no es ni más ni menos que los Despiertos Awards, unos galardones a las teorías conspiranoicas más locas que se ha inventado la cuenta de Twitter Negacionistas Out of Context.

Este perfil suele compartir las conspiraciones más absurdas, no para darle voz, sino para hacer una suerte de parodia por lo enrevesadas que pueden ser las ideas de algunas personas.

Por ello, ha querido poner en valor las más locas y, consensuando los ganadores con sus seguidores, ha creado varias categorías con cuatro nominados cada una.

Mejor conspiración. pic.twitter.com/ZKugxUt0zq — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) December 11, 2022

A Mejor Conspiración, por ejemplo, optan la idea de que Stephen Hawking "era un muñeco", que el yoga son posturas para invocar demonios, que el vinagre elimina los químicos y que el confinamiento fue porque había una nave extraterrestre cerca y no querían que la viéramos. Y, de momento, parece que va ganando la idea del falso físico.

Mejor conspirador/a. pic.twitter.com/5UEcJa2sYM — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) December 11, 2022

También hay premios al Mejor Conspirador, categoría en la que parece ir ganando un tuitero que asegura que Tom Hanks fue ejecutado en 2020 y en sus apariciones siguientes se ve que es alguien con una máscara de silicona; pero le sigue de cerca otro usuario que asegura que los humanos somos un 2% luz y un 98% reptil capturado en la cuarta dimensión.

Mejor conspirador/a revelación. pic.twitter.com/pWvMgN46AE — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) December 11, 2022

Mejor aviso fallido. pic.twitter.com/ulQLt98lhu — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) December 11, 2022

Mejor conversación sin sentido. pic.twitter.com/nul5qQrhPw — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) December 11, 2022

Un gorro de papel de aluminio para quitar el dolor de cabeza podría ganar el premio a Mejor Conspirador Revelación; la advertencia de que para finales de verano de 2021 el 30% de vacunados de Covid moriría encabeza el galardón a Mejor Aviso Fallido; y la Mejor Conversación Sin Sentido se la podría llevar el comentario de un chico que dice que, si al padre le falta una pierna, su hijo nacerá sin una pierna.

Mejor vídeo. pic.twitter.com/aZwC1DXf2A — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) December 11, 2022

Mejor vendehumos. pic.twitter.com/9qi0yrWReB — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) December 11, 2022

Mejor amenaza. pic.twitter.com/Ws8UD4SLbG — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) December 11, 2022

Completan los Despiertos Awards las categorías a Mejor Vídeo, Mejor Venhumos y Mejor Amenaza, recibida obviamente por el dueño de la cuenta de Twitter.

Los premiados podrán recoger su botella de adenocromo recién extraído en las oficinas de Microsoft.



Espero que hayáis disfrutado, muchas gracias por participar y un saludo de la élite que gobierna el mundo desde las sombras. 🖖👽 — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) December 11, 2022

"Los premiados podrán recoger su botella de adenocromo recién extraído en las oficinas de Microsoft", bromea el tuitero. "Espero que hayáis disfrutado, muchas gracias por participar y un saludo de la élite que gobierna el mundo desde las sombras".