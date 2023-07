La furiosa respuesta del dueño de una marisquería a una mala reseña: "Es usted una malagradecida"

El mundo de las reseñas de los restaurantes es uno de los más sorprendentes de Internet. Lo que se suponía que podría ser la perfecta presentación para saber si uno debería, o no, acudir a los locales se ha convertido en el punto de encuentro de respuestas a cada más llamativa.

Y es que, no todo el mundo es capaz de aceptar críticas. Por ello, en ocasiones, cuando un cliente deja una mala reseña, los propietarios responden intentando defenderse, aunque no siempre con las mejores palabras.

Prueba de ello ha sido la interacción entre una clienta y el propietario de una marisquería de Portugal. "El bacalao no se podría comer de salado. Me dicen que en Portugal el bacalao no se desala nunca para excusarse, me lo retiran y me dicen que ese bacalao lo aprovechan después, cuando yo ya lo había probado, muy mal", escribió la mujer.

Junto al comentario, la mujer dejaba una estrella sobre cinco en la puntuación de la comida, un dos en el ambiente y sorprendentemente un cuatro en el servicio.

Al ver el comentario, el propietario no dudaba en responder muy cabreado a la reseña: "Disculpe, pero es usted una mal agradecida. No le gusto el bacalao, según usted estaba salado (cuando el bacalao es un pescado salado, aún desalado no es un pescado fresco, siempre sabe a sal)".

La reseña no está mal hecha. Teniendo en cuenta que el punto es:

No han desalado el bacalao, por ende el sabor tan fuerte de la sal se nota y no a todos les gusta si te lo piden desalado.

Y si el camarero dijo tremenda subnormalidad al recoger el plato no te quejes de la reseña https://t.co/fFX2s0sDmA — Claethil (@ClaethilUwU) July 6, 2023

Según ha explicado el dueño del local, le cambiaron el plato sin coste por otro diferente y lo que está haciendo es mentir: "Tiene la desfachatez de puntuarnos así y criticarnos y aún calumniarnos sobre que aprovechamos el bacalao ya comido. Qué sinvergüenza".

"Ni los cerdos que se alimentan a base de nuestros residuos orgánicos (incluyendo su bacalao) se atrevieron a tanto", sentenció, dando por finalizada la contestación.

La tiranía de las críticas en redes. Una vez me pasó parecido. Una mesa se quejó de que unas verduras estaban poco hechas, se las cambiamos, les tratamos súper bien y luego no se las cobramos. Aun así nos pusieron una crítica negativa por este hecho. — Pilar Cortés Capilla (@Pilar_CortesCap) July 6, 2023

La reseña, que ha sido compartida por la cuenta de Twitter Soy Camarero, cuenta ya con más de 255.000 'me gusta' y todo tipo de comentarios. La mayoría han criticado la actitud del propietario, aunque hay otros que dudan de la reseña porque "el cliente no siempre tiene la razón".