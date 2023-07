¿Mail? ¿Qué mail?: Las fans de Taylor Swift se desesperan ante el sorteo de entradas de los conciertos de la artista en España

Taylor Swift volverá a España seis años después de su último concierto, pero solo tendrá una parada por la península, el 30 de mayo de 2024, en el nuevo Bernabéu. Ante la noticia, no han sido pocos los fans que han intentado hacerse con las entradas, por ello Ticketmaster tuvo que hacer una medida especial.

Quienes quisieran entrar en la cola para hacerse con los tickets deberían de entrar en un sorteo para ver si pueden, o no, acceder a la cola para comprar las entradas. Ese sorteo se tenía que hacer el día 5 de julio, cuando quienes hayan sido agraciados recibirán un correo con el número en la lista de espera.

El correo todavía no ha llegado, y los seguidores de la cantante no pueden ocultar sus nervios. Por ello, durante toda la mañana las redes sociales se han poblado de memes desesperados por la llegada del deseado correo.

Esperando a que me llegue el correo de Ticketmaster con el código para comprar las entradas del concierto de la Taylor Swift pic.twitter.com/h36rFFESpP — Pablo Ballester (@PabloBr96) July 5, 2023 Nosotras contactando a Ticketmaster por el envío del código para comprar las entradas de Taylor Swift en Madrid. #TaylorSwiftTheErasTour pic.twitter.com/Fva1xDDReT — Jonay 👨🏼🔻🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@jdejonay) July 5, 2023

Paquita Salas o Belén Esteban han vuelo una vez más a convertirse en las reacciones perfectas para demostrar cómo se sienten las seguidoras de la cantante. "Me voy a volver loca", ese ha sido uno de los comentarios más repetidos.

número de veces que he recargado el mail para ver si había llegado la confirmación de Ticketmasterpic.twitter.com/UlwujJ3wHI — Sansa Stark 🐺🌙 (@luwithdiam0nds) July 5, 2023 ticketmaster viéndonos de los nervios cuando no piensan mandar correos hasta las 23:59pic.twitter.com/LvqgaSFOcY — mar⁷ 🕯️taylor tickets 🕯️ (@minchwita) July 5, 2023

Algunos ya se ponen en lo peor, y creen que no llegarán los correos. Y, si eso pasa, dudan que "puedan recuperarse del golpe": "Como Ticketmaster no me envíe un correo hoy con que he sido seleccionada para el The eras tour voy a cometer delitos":