El 'tiktoker' Misha explica el motivo por el que no va a las Islas Canarias: "No sé como funcionan y me rayan"

En un reciente directo, el tiktoker Misha, conocido por su relación con la también creadora de contenido de la aplicación Maeb ha explicado el motivo por el cual no acudirá a ciertas partes de la geografía española.

Y es que, como ha contado, algunas localizaciones "le rayan" y no entiende "cómo funcionan". "Rechacé las Islas Canarias porque, no sé, hay una hora menos, no sé, todavía no sé como funcionan", ha explicado muy confundido el influencer, dejando atónitos a todos sus seguidores, "me raya que haya una hora menos, y paso".

Pero, no solo las islas son las afectadas por los rechazos del tiktoker. A continuación ha dado explicaciones del porqué Ceuta y Melilla tampoco están en su punto de mira. "Esas son las ciudades apartadas, olvidadas de España", ha confesado animando a sus seguidores a viajar a otras partes de la península para ir a verle.

La tercera localización que también se librará de Misha será Asturias, pues también está olvidada: "La gente que seáis de ahí tenéis que moveros para verme, porque no voy a esos sitios".

El vídeo, que se trata de una captura de un directo, no ha tardado en hacerse viral tanto en Tiktok como en Twitter. En ambas redes, si en algo han estado de acuerdo sus usuarios ha sido en "darle las gracias" al joven por no ir a sus localidades. Además, no han dudado en reírse al descubrir el motivo por el cual no va: "Como se entere de que en Australia son doce horas flipa".