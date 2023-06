Finge su muerte y llega a mitad de su funeral en helicóptero para darle "una lección de vida" a sus familiares

Las redes sociales se han hecho eco de la sorprendente e insólita idea de un hombre, llamado David Baerten, quien fingió su muerte para dar una lección a su familiares y amigos y, en mitad de su funeral, apareció en helicóptero.

El popular tiktoker de 45 años, conocido en la red social como Ragnar le Fou, tuvo la inusual idea de hacerle creer a su círculo cercano que había muerto. Para llevar a cabo el plan de forma satisfactoria, el creador de contenido contó con la ayuda de sus esposas e hijos, quienes siguieron al pie de la letra su fuerte broma.

De hecho, su hija publicó un post en sus redes sociales en el que daba el supuesto último adiós a su padre y dedicaba unas emotivas palabras en su homenaje. Lo cierto es que nadie sospechaba de la hazaña que tramaba David Baerten y tampoco pusieron en duda si en verdad había muerto, pues con una noticia de tal calibre no podrían imaginarse que, en verdad, se tratase de una broma.

A la ciudad de Lieja, en Bélgica, acudieron familiares, amigos y seres queridos del tiktoker para dar despedirse del hombre de 45 años. Una vez allí todos reunidos, y con el corazón en un puño, se encontraron con una inesperada sorpresa. Baerten llegó en mitad de su funeral en helicóptero y acompañado por un equipo de filmación.

Nadie entendía lo que estaba sucediendo hasta que el creador de contenido puso pie en tierra. Tras verle de nuevo, conmocionados, todos se apresuraron a abrazarle. Fue entonces cuando Baerten explicó que todo se trataba de un plan para darles una lección sobre la importancia de mantener el contacto con los miembros de su familia.

Una acción que en poco tiempo se ha viralizado y que ha sido objeto de un sinfín de críticas en redes sociales por parte de numerosos usuarios, quienes calificaron su plan de egoísta e insensible. "El ego de este chico es tremendo", "He perdido a mi hermana pequeña y a mi padre, ¿cómo podemos jugar con la muerte?", "Larga vida a Ragnar, me alegro de que todavía esté con nosotros" o "Cómo podemos hacer eso, a los que amamos", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Tras las polémicas que ha ocasionado su broma, Baerten ha asegurado a The Times que su intención no era otra que enseñar la importancia de mantener el vínculo con los suyos. "Lo que veo en mi familia a menudo me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve, todos nos distanciamos. Me sentí despreciado. Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos", ha explicado al diario y ha añadido que esta experiencia le permitirá ver quienes son los que realmente se preocupan por él.