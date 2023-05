La historia de dos amigos que recuperan el contacto tras 7 años sin hablarse: "No quería seguir con la espina clavada"

Una joven ha contado en Twitter cómo logró recuperar el vínculo que tenía con un viejo amigo tras llevar 7 años sin pasar una palabra. Una historia de amistad que se ha viralizado y ha conquistado a los usuarios de la red social gracias a su inesperado final.

La usuaria, de nombre Mayte, ha relatado que su amistad con el joven sevillano, de nombre Pablo, comenzó gracias a Twitter. Enseguida, los dos tuvieron muy buena conexión y, al mes de empezar a hablar, él fue a visitarla a Granada. Sin embargo, tras dos años y después de convertirse en mejores amigos, Pablo dejó de hablarle de forma inesperada.

"Fue un golpe para mí porque éramos inseparables y porque, además, era de los mejores amigos de mi novio de aquel entonces. Fue inesperado y me costó mucho superar el rencor y el dolor de aquello", confesó Mayte, quien también añadió que no pudo hablar del tema sin romper en llanto hasta que pasaron 4 años.

Hoy os traigo el verdadero “con vergüenza no se va a ningún lado”.

Hace 9 años conocí gracias a Twitter y su magia a un chaval de Sevilla. Nos hicimos muy amigos y al mes de empezar a hablar fue a visitarme a Granada. 14 y 15 años teníamos. pic.twitter.com/23liw8vyS6 — Mªyte (@maytematicas) May 19, 2023

A pesar de todo, el cariño que sentía por Pablo era más fuerte que la gran incógnita de "qué se le pasó por la cabeza" para dejar de hablarle y, por ello, comenzó a preocuparse por cómo estaba. "En 2020, yo empecé a querer hablar con él, pero no me atrevía. Siempre que el pensamiento aparecía, por mi mente venía el de 'él te dejó de hablar, posiblemente no quiera saber nada de ti y te odie' detrás", continuó relatando la joven usuaria.

No obstante, Mayte es consciente de que "con la vergüenza no se va a ningún lado". Es por ello que "en marzo de este año", tras sufrir la pérdida de varias personas cercanas, la joven decidió no "seguir más con la espina clavada", ya que "era mejor salir de dudas y saber si era la única que se acordaba del otro". Sin importarle cuál fuese la reacción de Pablo y con la idea de "quitarse es peso de encima", le escribió un mensaje.

Le mandé este mensaje y metí la cabeza en un agujero. Siete años sin saber nada de él y le mandaba tremendo troncho, estaba casi segura de que iba a pasar de mí. pic.twitter.com/dhmWtpBOfv — Mªyte (@maytematicas) May 19, 2023

"Te hablo porque desde que no sabemos del otro, yo tengo una espina enorme y me acuerdo mucho de ti. Fuiste una persona muy muy importante de la que aprendí mucho y eso no se me olvida aunque hayan pasado 7 años", fue parte del mensaje que la chica envió a Pablo con el fin de recuperar el contacto.

Para sorpresa de la joven usuaria, el sevillano contestó su mensaje y se disculpó por haberse alejado de ella sin explicación alguna. "Hemos estado casi dos meses hablando y poniéndonos al día. Casualmente, hace ya tiempo él compró una entrada para un concierto en Málaga, donde vivo ahora y, tenía pensado pasar aquí unos días", expresó Mayte.

"Así que tras 7 años distanciados, estos somos nosotros, sin miedo a admitir los fallos que pudimos tener ambos, con muchas ganas de seguir compartiendo la vida que, ahora, tenemos con el otro y recuperar el tiempo perdido", manifestó la tuitera junto a una fotografía en la que ella y Pablo posan juntos.

El hilo poco ha tardado en viralizarse en la red social, conquistando los corazones de miles de usuarios tras el bonito final de la historia. El tuit acumula ya más de dos millones de visitas y, además, incluye un consejo final por parte de Mayte.

"No deis nunca por perdido. Si queréis recuperar el contacto con alguien hacedlo, no tenéis nada que perder. Somos muy pequeños e insignificantes como para darle importancia a un mensaje. Y otro consejo totalmente gratuito: Los 'malos' no son tan malos", zanjó la chica.