Alucina con la duración de los audios que una amiga le envía a su madre: "Denúnciala"

Las aplicaciones como WhatsApp permiten que las personas estén en contacto a pesar de que se encuentren en diferentes partes del mundo. Sin embargo, las ventajas que ofrece también pueden interpretarse desde un punto de vista negativo. Es el caso de un usuario de TikTok, quien ha alucinado con la duración de los audios que le ha enviado una amiga, de nombre Claudia, a su madre.

"Esto lo tengo que mostrar porque no lo puedo creer", ha expresado anonadado el joven al inicio del vídeo, que se ha viralizado en la red social y acumula más de un millón de visitas. Al parecer, ambas amigas se encuentran en distintos países ya que, tal y como se puede oír en el vídeo, Claudia está en España y la madre del usuario en Argentina.

"Está mi vieja acá cocinando con un auricular puesto y mira la amiga le manda audios de una hora", ha explicado el joven a la vez que graba la pantalla del móvil, donde se pueden llegar a ver varias notas de voz de media hora, 50 minutos e, incluso, más de una hora.

Tal y como parece, Claudia tiene mucho que contarle a su amiga y es la razón por la que le envía audios de tanta duración. "Le está contando cosas", ha comentado otra persona en el vídeo, dejando entrever que es normal que las notas de voz sean un poco más largas de lo habitual.

"No puede ser, no lo puedo creer. Esto no puede ser, denúncienla", ha sentenciado el joven, quien no daba crédito a lo que veían sus ojos. El clip ha provocado numerosas carcajadas entre los usuarios de la red social, donde algunos se sienten identificados con la situación y otros han planteado soluciones como una llamada telefónica para evitar notas de voz tan largas.

"El chisme debe de estar buenísimo. Uno no se aburre con audios así de largos", "Piensa que ella también lo tuvo que grabar. Estuvo una hora grabando un audio", "10 gigabytes pesa cada audio" o "Y yo que me quejo de 3 minutos de audio", son algunos de los comentarios que se leen en el post.