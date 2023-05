La costumbre de dudosa higiene que se ha puesto de moda entre algunos famosos de los EE UU

Ser diferente o aburrirse podrían ser dos de los motivos por los que algunos personajes famosos de Estados Unidos se están sumando a una moda urbana que les lleva a no usar zapatos, incluso para salir a caminar por las aceras y calles de Nueva York.

Unas fotos del actor Jacob Elordi, de Euphoria, de HBO, caminando descalzo tranquilamente por la calle para ir a por un café se hicieron virales en las redes sociales, donde despertó todo tipo de comentarios, la mayoría en contra de esa idea.

Pero además, el músico Mike Sabath (que ha trabajado con Meghan Trainor, Liam Payne, los Jonas Bros. y Selena Gomez) ya entró a ese debate: "Por lo general, no uso camisas ni zapatos, sinceramente", dijo Sabath, de 25 años, a The Cut de New York Magazine, asegurando que lo hace porque se siente "más libre".

Sin embargo, ninguno de los dos parece ser pionero en esta moda, pues ya hace dos años la actriz y presentadora Drew Barrymore fue fotografiada descalza andando por las calles de Manhattan.

Por supuesto en uno y otro caso muchos fueron los usuarios que rechazaron esa costumbre por ser una peligrosa falta de higiene. "¿Entraste a la cafetería descalzo? ¡Eso es asqueroso!", dijo por ejemplo el TikToker Blakely Thornton dijo en un vídeo.

"Creo que son hobbits que van a destruir el anillo único", dijo un usuario sobre otra foto de Sabath, a lo que otra añadió: "lo odio, pero al menos lleva hecha la manicura de los pies". "Va ser un chico tétanos", afirmaba con sorna otra usuaria.

Jacob Elordi is a menace i love it pic.twitter.com/2hKazuOmwd — H 💎 (@chaoswintour) April 13, 2023 I cannot stop staring at Shawn Mendes’ smoothie squad pic.twitter.com/g8FLPWzevH — 7/11 Truther (@DaveMcNamee3000) April 27, 2023

Sin embargo, también había quien les defendía, como una usuaria que afirmaba: "Si ese es Jacob Elordi, solo sepan que caminar descalzo es muy típico para los australianos".