La insólita primera experiencia de un usuario de BlaBlaCar: "Yo no pensaba que me iba a pasar esto"

Cada vez son más las personas que emplean vehículos compartidos como BlaBlaCar para trasladarse en coche de un lugar a otro debido a su económico precio. Sin embargo, algunas veces la experiencia es de lo más surrealista. Así le sucedió a un tiktoker que compartió en sus redes sociales su insólito primer viaje en este tipo de servicios.

El usuario, de nombre Adrián Espinosa, desveló que nunca había hecho uso de BlaBlaCar porque le daba "miedo" que le pudiese pasar algo. No obstante, un día se vio en la necesidad de emplear este servicio de viajes compartidos. Lo que no se esperaba el joven era tener una aventura de lo más surrealista e inigualable. "Yo no pensaba que me iba a pasar esto", confesó antes de empezar a contar la experiencia.

El sevillano, de 22 años, explicó que reservó con Antonio, el conductor del BlaBlacar de unos 45 años, un viaje. "Me dijo que me iba a esperar en Lefties de Nervión (Sevilla)", expuso Adrián, quien fue el primero de los viajeros en llegar. El chófer le dijo al joven que tenía que ir un momento a la tienda de ropa a comprar algo. "Si viene alguien pita porque es que dejo el coche ahí en medio", continuó relatando.

Antonio no tardó mucho en volver al coche. Sin embargo, cuando estaba dentro del vehículo sacó de la bolsa los dos tangas que le había comprado a su esposa, quien estaba enfadada con él, y le preguntó al joven qué le parecían. Adrián no daba crédito a lo que acababa de pasar. "La verdad es que no lo sé, Antonio. Conmigo poco los vas a usar", se apresuró a responder el sevillano.

Esto solo era el inicio de la aventura, pues poco después llegaron los otros dos acompañantes: "Un notas con rastas y la guitarrita y una muchacha de mi edad que parecía la prima de Santiago Abascal".

El joven asegura que durante el viaje nadie hablaba hasta que, inesperadamente, el chico pidió que parasen en una gasolinera. Antonio paró en un "sitio de mala muerte" y todos se bajaron del coche. Mientras estaban en la estación de servicio, Adrián comenzó a hablar con el acompañante de las rastas. De repente, según contó, le enseñó el móvil y la chica con la que había hecho match en Tinder.

El sevillano le dijo que le sonaba un montón la cara de la joven y la respuesta del chico fue de lo más inesperada. "Cómo no te va a sonar si es la chavala que viene con nosotros", desveló el tiktoker, quien añadió que el muchacho había hecho match durante el viaje en BlaBlaCar con la chica con la que iba sentado.

"¿Por qué te crees que hemos parado? No hemos parado para mear. Voy a ir a los servicios pero no para mear", continuó relatando el joven de 22 años. En ese momento, Adrián se dio cuenta de que no había visto a la chica desde que se bajaron del coche y que, por lo tanto, ella estaba esperando al muchacho en los baños, dejando entrever que ambos habían tenido relaciones sexuales.

Sin embargo, la historia no termina aquí. Cuando llegaron al destino apareció la pareja del chico con rastas. "Cada uno saca sus maletas y, súbitamente, llega una rubia gritando (de alegría) y le besa en la boca al rastafari. La de Vox ni miró y yo me fui", finalizó el joven la experiencia, quien se encontraba atónito tras lo ocurrido.

El vídeo no ha tardado en viralizarse en la red social TikTok y acumula más de 100 mil 'me gusta' y casi 5 mil comentarios. "He viajado en BlaBlaCar varias veces y la gente que conoces ahí parece que han salido de una misión secundaria del GTA V", "La mejor historia jajajaja. Ni Netflix", "Como yo cuente mi storytimes de los BlaBlaCar flipáis" o "Cuando nombraste Tinder, yo pensaba que el rasta había hecho match con el conductor. Lo asocié por lo de la compra del par de tangas", son algunas de las opiniones.