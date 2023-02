Una alcaldesa parece levitar en una fotografía y se convierte en la protagonista de cientos de memes

Carmen Medel Palma, la alcaldesa de Minatitlán, en el estado mexicano de Veracruz, se ha convertido en el hazmerreír de las redes sociales tras compartir una imagen supuestamente editada con Photoshop.

En la publicación que la cuenta oficial del ayuntamiento compartió por Facebook, aparece la alcaldesa vestida con unos vaqueros y una camiseta y zapatillas de color blanco supervisando una obra. Entre las fotografías, que parecen completamente normales, destaca una donde parece que la mujer estuviera levitando.

Lo cierto es que, efectivamente, la política sí que se encontraba en el lugar. Si embargo, no por ello ha podido evitar que al descubrir como los pies de la política no llegan al suelo, no han sido pocos los que han decidido hacer memes sobre la extraña situación.

Y es que muchos han tirado de humor para enfrentarse a esta situación. "La alcaldesa no se quería ensuciar sus tenis blancos carísimos, hasta flota en su última foto", comentó una usuaria.

Y en su gustada sección "No mentir", la presidenta municipal de Minatitlán, Veracruz, Carmen Medel Palma, obviamente morenista.



La alcaldesa subió a sus redes una foto donde supuestamente supervisaba obras, con el pequeño detalle que en la foto aparecía flotando. pic.twitter.com/fhDOfTgWSp — Frida García 😷 (@MuySuFrida) February 18, 2023

Ante la oleada de bromas, el ayuntamiento decidió eliminar la fotografía "sospechosa" de su perfil. Pero ya era demasiado tarde, porque la foto había sido compartida, y editada, cientos de veces.