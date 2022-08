Un hombre deja crecer su pelo durante dos años para hacer una peluca a su madre, que padece un tumor cerebral

Melanie Shaha, una mujer que padece un tumor hipofisario, perdió su cabello a consecuencia del tratamiento de radioterapia al que se lleva sometiendo para erradicar el cáncer.

"Alrededor de tres meses después de la radiación, todo mi cabello comenzó a caerse, lo que no sabía qué sucedería", comentó Melanie a FOX. "Y el médico dijo que no volvería a salir", añadió.

"Cuando llevas un sombrero a todas partes, llamas involuntariamente la atención", alegó Melanie. "No me importa estar enferma, pero lo que realmente me importa es parecerlo".

Matt Shaha, hijo de la mujer, al enterarse de la noticia decidió ayudar a su madre con su frondosa cabellera. A principios de 2020, el joven emprendió un viaje de dos años para darle el mejor de los regalos a su progenitora, una cabeza llena de cabello.

Tras dos dejándose crecer el pelo, el joven de 27 años se cortó la melena y envió el pelo a una empresa especializada en la elaboración de pelucas: "Significó un mundo ver que el proyecto se hacía realidad y ver lo bien que había quedado".

Orgullosa de su hijo, Melanie no pudo evitar deshacerse en elogios para su hijo: "La amabilidad, la compasión y el sacrificio de Matt han sido realmente espectaculares. Ha demostrado mucho amor y preocupación".