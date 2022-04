Una mujer cobra hasta 10.000 dólares por proporcionar el nombre perfecto de bebé a los futuros papás

Uno de los primeros pasos de la maternidad tras conocer la noticia es la elección del nombre del bebé. En muchas ocasiones los padres lo tienen claro, pero en otras no tanto. Sin embargo, en Nueva York las familias pueden recurrir a Taylor A. Humphrey, una joven de 33 años que se gana la vida ayudando en esta labor.

Humphrey es una apasionada de los nombres desde pequeña, cuando su madre le regalaba libros repletos de ellos. Esta pasión le sirvió como alternativa tras graduarse en la universidad y no tener suerte en el trabajo.

Hace ya siete años que decidió abrirse una cuenta en Instagram (@whatsinababyname), en la que compartía sus nombres favoritos y la numerología de cada uno de ellos. Esas publicaciones tuvieron mucho éxito entre sus seguidores, que continuamente pedían consejos.

En 2018 llegó a la conclusión de que ese trabajo que estaba realizando gratuitamente podría generarle ingresos, por lo que lo empezó a ver como un negocio rentable. En la actualidad, en esa misma cuenta sigue ofreciendo de manera totalmente libre consejos y sugerencias.

Sin embargo, en su negocio llega a cobrar miles de dólares por ofrecer un nombre para bebé. Concretamente, el rango que ha establecido hasta ahora va desde los 1.500 dólares hasta los 10.000, dependiendo de lo que pidan los clientes.

En realidad, el trabajo de Humphrey consiste en buscar datos, escanear créditos de películas, observar letreros de calles, estar al tanto de las tendencias. Además, ofrece varios tipos de servicio, desde una llamada telefónica hasta una amplia investigación genealógica.

Quienes acuden a Taylor son, principalmente, familias que al tener ya varios hijos no saben qué nombre poner a su nuevo bebé. Esta joven resulta ser una fuente de inspiración para ellos. Además, el año pasado ayudó a más de 100 familias, tal y como ella misma dijo a la revista The New Yorker.