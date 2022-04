El ocurrente detalle para el resto de pasajeros de unos padres que volaban por primera vez con su bebé: "Me disculpo por adelantado"

Los papás de Bruno, un bebé que viajaba por primera vez en avión, tuvieron un bonito detalle con el resto de pasajeros, adelantándose a los posibles inconvenientes de tener a un pasajero tan joven cerca.

El usuario de Twitter @merkelista_ ha recordado este domingo esta anécdota en las redes sociales, que aplauden el gesto de los progenitores del bebé haciendo viral el tuit.

"El año pasado me tomé un vuelo donde había unos padres que viajaban por primera vez con su hijo y repartieron esto para los que viajábamos cerca de ellos", escribe el tuitero.

En la fotografía se ve el regalo de los padres de Bruno, una bolsa con dulces y una nota con un mensaje.

"¡Hola! Me llamo Bruno. Tengo 10 meses. Es mi primer vuelo y voy a tratar de portarme lo mejor que pueda, pero me disculpo por adelantado si me siento irritable, me asusto o me duelen los oídos. Mis papás prepararon esta bolsa con dulces en caso de dar un concierto durante el vuelo. Espero que esto ayude a que tu viaje sea más placentero. ¡Gracias!", reza la nota en el tuit que lleva ya más de 176 mil 'me gusta'.

el año pasado me tome un vuelo donde había unos padres que viajaban por primera vez con su hijo y repartieron esto para los que viajábamos cerca de ellos pic.twitter.com/sYNTSTI8Uo — merkelista_ 💚 (@merkelista_) April 17, 2022

Un bonito, gracioso y, cuanto menos, ocurrente regalo que ha sido muy aplaudido en Twitter, cuyos usuarios se muestran encantados con estos detallistas papás. Y, de paso, se ha creado una especie de debate de lo que significa viajar con bebés a bordo.

Los amo fuerte.. Es un gesto, dejen de joder con la huevada de "no tienen porqué disculparse", el llanto le rompe las pelotas a los propios padres, dejen de ser tan políticamente correctos, hay gent + intolerante y bueno!!! Esto los predispone de otra manera y no hace ningún daño — Ines (@ineiaineia) April 17, 2022

genial pero que terrible la preocupacion que tienen aparte de preocuparae de que su hijo llore se preocupan de que a los demas los irrite, totalmente innecesaria tener esa preocupacion mas te day cuenta de la poca tolerancia y paciencia que hay hoy en dia dspues de pandemia — María Castillo (@mariiacastillop) April 17, 2022

Wey si es un vuelo de 4+ horas la neta se agradece el detalle. No hay nada peor a la hora de viajar/volar que no poder dormir en un vuelo largo por un bebé chillón. El problema es tan real que los papás hicieron eso. Y el detalle es la nota, podrían no darme dulces. — Glaurung El Uruloki (@CarlossonofLira) April 17, 2022

Pero x favor! Pedir disculpas xq llora un bb...hay veces q viajas q te patean el asiento adultos, se tiran pedos los adultos, hablan los adultos, se levantan 14millones veces...viajo en turista xq no tengo mas q para eso..el q puede q se pague bussines y asi viaja en paz — Paulamar🌿 (@Yankapau) April 17, 2022

Que hermoso gesto de los padres, ahora les voy a mostrar la otra cara de esta misma situación con dos energúmenos pic.twitter.com/nxDzehFUJT — Maquiavelo Anti K 🇦🇷🐈🇦🇷 💙 (@MAQUIAVELO_081) April 17, 2022

Muy considerados! Excelente gesto. — Ana 👑🇺🇦 (@AnaCe0505) April 17, 2022