La viral respuesta en 'TikTok' de una madre a su hija por regañar al perro : "Te prohibo que le hables así"

Tener una mascota es una gran experiencia en la vida. A veces te saca de quicio, pero otras te deja momentazos. Lo que es seguro es que se le coge un cariño inmenso y cambia la perspectiva con la que se ve a los animales.

Leyre Gómez, a través de TikTok, ha compartido un momento en el que recibe una divertida respuesta por parte de su madre cuando se encontraba regañando a Toby, su perro.

En el vídeo aparece el perro acaparando la atención de la cámara, con cara seria, mientras se escucha a su dueña echarle la regañina. "Escúchame, te lo voy a decir bien clarito. Es verdad que para algunas personas puedo ser una verdulera y una mal hablada", decía la joven.

Seguidamente, le cogió la cara mientras le decía "mírame cuando te hablo, ¿sabes lo que no soy? Lo que tú eres". Finalizó su regañina entre risas y amenazas al animal: "Tú sabes lo que me has hecho y vas a pagarlo".

Durante gran parte de la regañina se escucha a la madre dar una respuesta que no deja indiferente a nadie, saliendo en defensa de Toby. "Tú sabes que no entiende el perro lo que estás diciendo. Le estás hablando en tono feo", decía la mujer preocupada ante lo que estaba viendo.

A pesar de esta intervención, la hija continuó regañando al animal como si no pasara nada. "Oye, te prohíbo que hables con el perro así. Él no entiende lo que estás diciendo porque estás con tono de reñirle, ¿vale?", prosiguió la madre recalcando que no debía tratarlo así.

Finalmente, la respuesta de la mujer tuvo efecto y la hija no tuvo más remedio que parar la regañina."Vale vale, lo siento Toby", dijo pidiendo perdón al pobre perro, que tenía cara de no entender lo que estaba pasando.