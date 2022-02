Un salón de belleza sorprende en redes por su oferta de manicura con estriptis incluido

Hay salones de belleza de lo más peculiares, como es el caso de este establecimiento de México que, desde hace unos días, está dando que hablar causa de uno de sus vídeos promocionales publicados en su cuenta oficial de TikTok.

Se trata de un spa que brinda el tipo de servicios clásicos que se puede encontrar en cualquier salón. Eso, claro está, se suma a su elemento más distintivo: un bailarín que se encarga de deleitar a la clientela correspondiente en todo momento con un estriptis.

El local Xel-nails, ubicado en Boulevar de los Aztecas (México) se especializa en la aplicación de uñas, cejas y pestañas, y presume de su marca de identidad con vídeos que rozan las 10.000 visualizaciones.

Su tiktok más viral muestra las dotes del bailarín con un atuendo blanco bastante ajustado al principio, justo en la fachada del edificio, antes de mostrar cómo se desenvuelve dentro del local en lo que, tal y como lo describe la cuenta oficial, forma parte de "un servicio completo".

El clip ha resultado tan llamativo como convincente para muchas, que no han tardado en comentarlo: "Mi marido preguntándome por qué cada semana me cambio las uñas". "De repente, me dieron ganas de ponerme uñas", bromea otra.