La firma tecnológica Exponentia ha colaborado con dos startups -Baukunst Patrimonio Virtual y Valua Arts & Crafts- para crear un NFT (Non fungible token) de un monumento fallero, "la primera falla tokenizada".

Los NFT son una tecnología criptográfica basada en blockchain que representa algo único, no sustituible, de forma que garantiza su autenticidad, así como quién es su propietario. Normalmente se compran a cambio de criptomonedas, pero a diferencia de estas, no son intercambiables mutuamente, es decir, no son fungibles.

Así, estas dos startups idearon cómo preservar digitalmente las fallas y Exponentia ha colaborado para poder hacer realidad el proyecto. Además, participan en la iniciativa la consultora Criptoproyectos, especializada en economía digital y criptoactivos.

El nexo entre los distintos actores del proyecto ha sido posible gracias al apoyo de Innova.Legal, expertos centrados en la dinamización y estudio de proyectos tecnológicos e innovadores que revistan una especial complejidad a nivel jurídico.

De este modo, se ha creado este activo digital, que permitirá "no solamente inmortalizar para siempre la falla, sino también la memoria e identidad mediante el registro de las experiencias vinculadas a él, como recorridos virtuales o vídeos explicativos del artista".

El CEO de Baukunst, Adolfo Ibáñez, afirma en un comunicado que, "con esta iniciativa, se pretende iniciar el camino del resguardo cultural de la ciudad y su tradición".

El NFT de la falla Sevilla-Denia 2021 será objeto de subasta y, aun pasando a ser de propiedad privada, existirá una plataforma de consulta donde cualquier persona o colectivo tendrá acceso a este contenido con diferentes capas de información.

"Como valenciano, me hace especial ilusión que se utilice la tecnología para inmortalizar algo tan emblemático como las fallas y poder así impactar en nuestra zona de influencia", declara Juan García, CEO de Exponentia.

Xavier Serra y Raúl Martinez, CEO de Valua y artista responsable de la falla, respectivamente, añaden que, con este proyecto, "tradición e innovación han unido sus caminos para que un activo tan importante para Valencia como son las fallas encuentre la forma de permanecer en el tiempo".