Así se consigue el maquillaje de la muñeca de 'El juego del calamar' para triunfar este Halloween

El éxito de El juego del calamar es indiscutible y el que se haya estrenado en octubre lo convierte en la inspiración perfecta para conseguir el mejor disfraz de Halloween del momento.

La serie ha llevado a que las ventas de las clásicas Vans blancas aumenten un 7.800% y que el chándal retro sea tendencia para el próximo año más allá del estilo athleisure. Amazon se ha llenado de disfraces de concursantes y los que el año pasado se disfrazaron de La casa de papel pueden reutilizar su mono rojo para vestirse como los guardias de la serie.

Más allá de los protagonistas, hay un personaje que ha llamado mucho la atención y se ha convertido en la protagonista de muchos memes: la gigantesca muñeca asesina del primer juego. Quizás más original -dentro de lo que cabe- que el disfraz de jugador, vestirse como ella se ha convertido en una de las grandes propuestas para la noche de las brujas.

Si bien la ropa puede parecer fácil -un pichi naranja y una camiseta básica amarilla-, donde se encuentra el verdadero desafío es en el maquillaje. Sin embargo, Evelina Forsell, una youtuber de belleza, se ha lanzado a grabar un tutorial para poder emular a la muñeca.

Lo primero que hace Evelina es ocultar sus cejas para dibujar otras más finas. No obstante, si no se tiene mucha práctica es algo que se puede omitir y que no afectará mucho al resultado final.

Al ser una muñeca, la maquilladora quiere que su piel parezca porcelana y además de usar una base bastante más clara que su tono natural con una alta cobertura, un buen primer para disimular los poros será uno de los mayores aliados.

Para terminar de tapar cualquier imperfección, Evelina utiliza corrector en la ojera de un tono pálido y lo sella todo con unos polvos traslúcidos. Según apunta durante el vídeo, es importante tapar los labios con la base o el corrector para poder después cambiar la forma de los labios.

A continuación, comienza con el contorno de nariz para hacerla parecer extremadamente fina y añade iluminador en los pómulos y la punta de la nariz. Con el colorete no escatima y aplica un rubor muy rosa en toda la mejilla.

Con respecto a los ojos, dibuja un eyeliner de estilo anime, agrandándolos por la parte inferior y difuminándolo con una sombra negra. Después, con un lápiz blanco rellena el hueco que ha dejado y le añade unas grandes pestañas postizas tanto arriba como abajo.

Finalmente, con un pintalabios rojo busca recrear el efecto mordido tan popular en corea y que lleva la muñeca, aplicando buena cantidad de producto en el interior del labio y difuminándolo hacia fuera con una brocha.

Para darle último toque, la maquilladora añade unas lentillas totalmente negras que terminan por darle el toque tenebroso al maquillaje. Después le añade la peluca y listo, ya tiene el disfraz perfecto dela muñeca de El juego del calamar.