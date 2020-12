Una cafetería de Oviedo se vuelve viral gracias a sus divertidos mensajes en la pizarra del establecimiento

La hostelería es uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus ya que varias restricciones han hecho que cierren o que reduzcan el aforo de sus locales. Sin embargo, esta cafetería prefiere tomarse las cosas con humor.

Eduardo López es el responsable de la cafetería Positano en Oviedo y sus divertidos mensajes en la pizarra del establecimiento han provocado que se vuelva bastante conocido en redes sociales.

"Tengo problemas como todo el mundo, pero los demás no tienen por qué sufrirlos. Estar emputecidos no sirve de nada. Tengo mil motivos para despotricar de los políticos, pero sé que no voy a conseguir nada. Lo importante es ser positivo", asegura en La Voz de Asturias.

Aunque la situación económica deja mucho que desear, el negocio sobrevive con el servicio para llevar y gracias a sus frases virales sabe que cuenta con el apoyo de mucha más gente.

"Creo que para 2029 nos van a dejar abrir. Mientras, entra, llévate un café, un pincho o un menú" o "No está demostrado que una fabada, un cachopo y arroz con leche puedan con este bicho, pero mientras la OMS lo investiga..." son algunos de los mejores mensajes.