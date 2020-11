Un cliente deja una propina de 2.500 euros para ayudar a un bar en la lucha contra el COVID

La pandemia del coronavirus ha provocado que algunas personas saquen lo mejor de sí mismas. La hostelería ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria en todo el mundo, por ello, un cliente decidió dejar una generosa propina en su visita a un bar.

Brendan Ring, propietario de un club de jazz y restaurante ubicado en Ohio compartió un recibo en el que mostraba el gran gesto de uno de sus clientes que, tras haber consumido tan solo una cerveza, dejó una propina de 3.000 dólares (2.500 euros, aproximadamente).

Ring explicó en su publicación de Facebook que el desconocido había llegado justo a la hora del cierre y solo había pedido una cerveza. Al pagar su cuenta, le pidió al propietario que compartiera la propina entre los camareros. "Cuando salió, mire la propina y me di cuenta", dijo Ring en la red social.

"Corrí tras él y me dijo: '¡te veremos cuando vuelvas a abrir'. Es increíble la calidad de la gente que hemos conocido en Nighttown durante todos estos años", explicó el propietario. "Podría publicar su nombre, pero no lo haré porque creo que él no querría eso, pero todos mis camareros y yo estamos humildemente agradecidos por este gesto increíblemente amable y grandioso", agregó.

Ring explicó a Fox 19 que su local suele estar abierto todos los días del año excepto el día de Navidad, pero este año ha traído muchas dificultades. "En las últimas semanas, este COVID se ha acercado mucho a todos nosotros y he tenido cuatro clientes", añadió.