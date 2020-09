Dos bebés con síndrome de Down protagonizan el primer anuncio de toallitas con niños discapacitados

Muchos son los bebés que protagonizan anuncios de pañales, de cremas u otros productos para el cuidado de los más pequeñas. Sin embargo, la marca de toallitas Pura ha sido la primera que ha utilizado niños con discapacidad en uno de sus anuncios.

Esta compañía que fabrica toallitas ecológicas ha mostrado su nueva campaña protagonizada, entre otros, por dos niños con síndrome de Down. Bajo el lema "Es hora de un cambio", estos anuncios promocionan sus productos sostenibles que luchan contra el uso de plástico.

Estos dos bebés británicos son Lenny Rooney, una pequeña de dos años de Liverpool, y Willow Welbourn, un niños de casi dos años de Lincoln. Ambos trabajan con Zebedee Management, una agencia de modelos con discapacidades.

Tal y como contó a DailyMail Laura Johnson, directora de la agencia, uno de sus sueños era ver a un bebé con discapacidad protagonizando un spot de productos para niños, por lo que esto ha sido todo un logro para ella y un adelanto para la diversidad.

"Parecía imposible. Pero ahora nuestros sueños se han hecho realidad", declaró. "Para una nueva mamá que recientemente ha tenido un bebé con una discapacidad, creo que este tipo de publicidad inclusiva significará mucho para ellos. Demuestra que sus bebés son aceptados en el mundo y que no hay que temer a la discapacidad".

Vikki, la madre del pequeño Lenny, contó que, hasta que nació, no sabía que tenía síndrome de Down, pero lo que le preocupó al principio fue sobre todo que tenía problemas en el corazón y tuvo que ser operado a los seis meses. "Pronto nos adaptamos y Lenny no sería él mismo sin su cromosoma extra", añadió.

"Es estupendo este anuncio de Pura, porque todo el mundo quiere que su hijo esté incluido y no que se le señale por su apariencia diferente", opinó. "Mi principal intención con el modelaje era que Lenny ayudara a cambiar la percepción del mundo sobre el síndrome de Down y mostrar que es como todos los demás".

Por su parte, a Hannah, la madre de la pequeña Willow, le sucedió pareció al descubrir que su hija tenía esta discapacidad: "Al principio nos sorprendió y nos asustó pensar qué le depararía el futuro, pero rápidamente superamos nuestros temores y seguimos adelante con nuestra vida".

La joven modelo nació con problemas respiratorios, aunque ya se encuentra bien, y pasó unas 10 veces por el hospital cuando era pequeña. "Creo que es importante mostrar que todos los bebés son hermosos a su manera", comentó la madre.