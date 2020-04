Pilar Rubio muestra cómo ha cambiado su dieta y rutina de ejercicios de embarazada en cuarentena

El embarazo de su cuarto hijo le ha pillado aPilar Rubioen plena cuarentena y, aunque pasa ahora más tiempo con su familia, no ha querido dejar de lado sus hábitos alimenticios de embarazada ni su estricta rutina de ejercicios.

Así lo ha mostrado la colaboradora de El Hormiguero en Instagram, donde cuenta que ha tenido que adaptar los ejercicios a su estado y también ha modificado sus hábitos de comida.

Pilar está aprovechando estos días de cuarentena para hacerse más con las redes sociales, en este caso con IGTV, que le ayuda a subir vídeos más largos a la plataforma y poder explayarse todo lo que quiera.

En uno de esos vídeos explica cómo son sus desayunos, ya que dependiendo del día de la semana, se hace uno distinto.

"¡Buenos días! Hay algunas pautas de alimentación que he cambiado debido a mi estado y otras las he adaptado ligeramente. Siempre sigo los consejos de @elisa.blazquez, mi nutricionista. Hay algo que me encanta y me funciona muy bien, el desayuno. Los lunes, miércoles y viernes tengo un desayuno fijo, los martes y jueves otro distinto y los fines de semana es diferente también. Os muestro aquí el de los lunes, miércoles y viernes. Espero que os sirva como alternativa. Como explica @elisa.blazquez, es un desayuno perfecto para las defensas porque es un buen prebiotico para fortalecer la microbiota intestinal, la avena es un cereal que refuerza la inmunidad por un nutriente llamado betaglucano. El kiwi aporta vitamina C. Las nueces y el cacao, magnesio y zinc, también esenciales para las defensas. Y es estupendo para el embarazo porque el sésamo es especialmente rico en calcio y hierro. Y con las nueces aportas omega 3, fundamental para el desarrollo cerebral del bebe. INGREDIENTES: - 5 cucharadas de copos de avena finos, 1 cucharada de semillas de cáñamo (yo he puesto de sésamo tostado porque hoy no tenía de cáñamo), 1 cucharada de coco rallado, 3 nueces, 1 manzana, 1 cucharada de cacao puro y bebida de coco sin azúcar", escribe celebrity en la descripción del vídeo.

También ha compartido los ejercicios que hace en casa, ya que no puede ir al gimnasio, para ayudar a las personas a que se sientan físicamente mejor ya que el hecho de no poder salir a la calle hace que se muevan menos y sean más inactivas.

La colaboradora ha compartido incluso ejercicios especiales para embarazas, como para aliviar los dolores lumbares con fitball y de pie, ejercicios respiratorios para la fase de dilatación o masajes perineales.

La familia está volcada en la lucha contra el coronavirus en estos momentos, y han querido colaborar con UNICEF para poder proporcionar el material imprescindible para los profesionales sanitarios como kits de detención del coronavirus, equipos de protección individual y mascarillas.