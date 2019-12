Un niño italiano revive la historia (esta vez real) de la película 'Solo en casa'

Unos ladrones entran en una casa creyendo que esta vacía. Sin embargo, en ella se encuentra un niño que no solo no se amilana, sino que consigue que los cacos huyan despavoridos. Esta historia, que recuerda al argumento de la mítica película 'Solo en casa', ha tenido lugar en la localidad italiana de Merate. Y en este caso, el protagonista no ha sido Macaulay Culkin, sino un niño de 12 años.

Tal y como informa el Corriere della sera, el pequeño, que se había quedado solo cuando su madre fue a buscar a su hermano a la guardería, escuchó cómo varios individuos entraban en la vivienda a través de la ventana. En ese momento, corrió a ocultarse dentro del baño. Su intención no era simplemente esconderse, pues estuvo lo suficientemente atento como para llevarse el móvil con él. Una vez en el baño, llamó a su madre para que regresase lo antes posible. "Mamá, está entrando por la ventana, vuelve de inmediato", le dijo cuando los ladrones ya se encontraban en la casa.

En cuanto recibió la llamada de su hijo, la mujer regresó y llegó antes de que los cacos hubieran podido coger objetos de valor. Desde la carretera, comenzó a hacer sonar el claxon y llamó la atención de varios vecinos. De este modo, los ladrones no tuvieron más remedio que desistir y huir con las manos vacías. Así, la historia acabó bien y no pasó de un susto para este niño y su madre.

Pese a ello, los residentes de la zona se encuentran muy preocupados. Y es que, según explica de nuevo el Corriere della sera, ya ha habido más robos en los últimos días en esta pequeña localidad, de poco más de 14.500 habitantes. Ahora, los carabineri han puesto en marcha una investigación para dar caza a la banda de asaltantes.