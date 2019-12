El embajador británico cuenta la tierna anécdota que le hizo enamorarse de España: "¿En qué país te acogen así?"

Hugh Elliott es el embajador de Reino Unido en España y Andorra y, como buen diplomático, sabe perfectamente cuáles son las virtudes de nuestro país, lugar en el que vive.

El británico llegó este martes a Burgos para una visita oficial, la primera ciudad que conoció en España. Con un vídeo frente a la estación de la ciudad, contó una anécdota de cuando llegó desde Inglaterra en bicicleta, pasando por Francia. Entonces, para llegar a Burgos, cogió el tren, pero viajó separado de su bici.

"Mi bicicleta no llegó, me vi en apuros, tenía muy poco dinero y una tienda de campaña", explicó. Contó que quería alojarse en el camping, pero estaba a varios kilómetros y no podía llegar. "Fui a un bar a reflexionar. Allí, me encontré con un joven canadiense", confesó. Este chico llamó a su novia española, que lo ayudó dejando que se hospedara en su casa.

De visita oficial en el norte de España, comienzo en Burgos y quiero compartir una historia que me pasó en mi primer viaje en bicicleta a la ciudad 🚵‍♀️ pic.twitter.com/2FjRN1fBrF — Hugh Elliott (@HughElliottUK) 3 de diciembre de 2019

"Cuando regresé a la estación, mi bici todavía no había llegado", continuó, pero esos jóvenes hospitalarios le dejaron quedarse más tiempo. "Mi bicicleta tardó 5 días en llegar. Los trenes han mejorado mucho desde entonces. Y yo, un desconocido, estuve en su casa 5 días comiendo en familia y sin que me dejaran pagar nada".

"¿En cuántos países, me pregunto, se habría acogido a un forastero así? Mi afecto por este país y por el pueblo español empezó aquí, en Burgos, en este lugar hace 35 años", concluyó.

Este vídeo, con más de 3.600 'me gusta' y 1.600 retuits, se ha vuelto viral y mucho usuarios le dieron las gracias por sus palabras. "Quiero agradecerte todo lo que has dicho. La estación hace años que es un lugar muy diferente y el camping sigue estando lejísimos (Fuentes Blancas). Unas grandes personas y una maravillosa anécdota", comentó la usuaria Pau_Vega13.

Es que en los bares a menudo hay croquetas, uno de los pilares fundamentales de la civilización — Hugh Elliott (@HughElliottUK) 5 de diciembre de 2019

"Lo de ir al bar, es muy español", apuntó también esta tuitera. Sin embargo, seguro que no esperaba la respuesta que le dio el embajador llena de sabiduria: "Es que en los bares a menudo hay croquetas, uno de los pilares fundamentales de la civilización".

Si ya enterneció a sus seguidores con su vídeo, los usuarios siguieron aplaudiendo su nuevo tuit lleno de verdad sobre este plato tan clásico y común en los bares y restaurantes. Sin duda, Hugh Elliott sabe perfectamente qué es lo mejor de España.

Su viaje por el país continúa

Tal y como compartió el embajador, su viaje siguió por el norte de España. Fue a la central del Grupo Antolin en Burgos y probó uno de sus coches del futuro; se reunió con el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa; estuvo con el delegado del Gobierno del País Vasco, Jesús Loza; visitó el Instituto de Tecnología de Gestamp y su Centro de Formación en Bilbao; e hizo turismo por la ciudad.