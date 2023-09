La sorprendente receta de tarta de manzana fácil, barata y rápida que se prepara en solo 15 minutos en el micro

La cercanía del otoño en España parece que nos anima a invertir tiempo en la cocina para probar con nuevas elaboraciones. Una parte de este nuevo aprendizaje irá destinado a retomar una dieta saludable para perder los kilos extra del verano. Sin embargo, siempre dejamos hueco para el postre o para propuestas que amenicen los desayunos o endulcen las meriendas. La mejor opción para estos casos son las recetas caseras como la tarta de manzana que, si bien son más saludables, requieren de pasar más tiempo en los fogones.

Claro que, si somos de los que disfrutan y aprecian la repostería hecha en casa, pero no disponemos de tiempo para prepararla, no hay por qué renunciar a ella. La solución está en encontrar aquellas recetas rápidas, sencillas y baratas que se elaboran en cuestión de minutos y que no requieren muchos pasos para culminarlas con éxito.

Este tipo de elaboraciones, además, tampoco suelen requerir de muchos utensilios de los que luego hay que eliminar la grasa a conciencia para poder seguir usándolos con garantías.

Receta de tarta de manzana en 15 minutos

Esta receta requiere unos ingredientes sencillos y poco tiempo en los fogones. Freepik

Una de las recetas típicas que ha pasado de generación en generación es la de la tarta de manzana, un postre clásico que nunca falla y cuya popularidad le ha llevado incluso a tener su día internacional, cada 3 de marzo. Y es que, aunque esta fruta tiene muchas opciones en la cocina (véase el flan súper cremoso y sin horno en el que se emplea), es en este bizcocho donde alcanza su máxima expresión. Gracias a unos ingredientes sencillos que se encuentran en casi todas las casas, este dulce era la opción más económica y rápida que tenían nuestros antepasados y que, por suerte, ha llegado hasta nosotros.

Huevos, yogur y manzanas son los ingredientes básicos de esta elaboración que, sin embargo, admite variaciones como incluir frutos secos o compotas para darles una nueva orientación. Lo que no admite discusión es qué variedad de manzana es la mejor para hacer una tarta, puesto que de ello depende el sabor final. Las variedades reineta, golden o granny smith parecen ser las favoritas para esta receta, aunque los expertos aseguran que la opción más adecuada es apostar por los productos de proximidad de cada zona.

Una vez seleccionada una buena materia prima, solo queda meter las manos en la masa para preparar esta delicia apta para cualquier momento del año, puesto que el gran número de variedades de manzana nos permiten acceder siempre a esta fruta. Bajo estas líneas te dejamos la receta de tarta de manzana fácil, económica y que puedes preparar en tan solo 15 minutos en el microondas.

Ingredientes para cuatro personas

3 manzanas

3 huevos de tamaño grande

50 gramos de mantequilla

250 mililitros de leche semidesnatada

5 cucharadas de maicena

150 gramos de azúcar

1 sobre de levadura

Caramelo líquido

3 cucharadas de mermelada de albaricoque

Paso a paso de la tarta de manzana rápida

En un molde apto para el microondas (preferible si es de silicona), verter caramelo líquido en la base y extender por los bordes para crear una primera capa. Después, cortar en rodajas muy finas la manzana y reservar en un bol con un chorrito de limón para evitar que se oxide. Derretir la mantequilla en un bol unos segundos, evitando que ebulla, al tiempo que se aprovecha para templar la mermelada de albaricoque. De este modo se evitará que ofrezca resistencia cuando la queramos extender para pintar. Mezclar en un vaso la maicena, los huevos, la leche, el azúcar, la levadura y la mantequilla derretida y batirlos hasta conseguir una mezcla homogénea que se vierte en el molde. Colocar en el microondas y cocer a 800 watios durante cinco minutos. Después se deja reposar otros cinco minutos dentro de este pequeño electrodoméstico y se vuelve a cocinar durante 4 minutos a la misma potencia. Pasado este tiempo, pinchamos para comprobar su grado de cocción y, si es necesario, se cuece durante uno o dos minutos más. Terminar la tarta pintándola con la mermelada y gratinar un minuto en el grill para conseguir ese toque dorado que tanto gusta. Se puede dejar enfriar en la nevera.

¿Dónde se guardan las tartas y los bizcochos?

Una vez lista la tarta de manzana, cuando haya reposado y perdido por completo el calor, toca guardarla para degustarla poco a poco y asegurar una merienda diferente durante los próximos días. Sin embargo, es habitual tener dudas sobre la forma de conservarla: ¿hay que refrigerar las tartas y bizcochos con fruta que no consumimos al momento?

La respuesta, como cabe esperar, depende de los ingredientes que incluya el postre en cuestión. Por ejemplo, aquellos que incorporan lácteos frescos que no han sido previamente cocinados, como nata, o merengues es mejor que reposen en la nevera; mientras que los bizcochos con fruta ya asada pueden estar a temperatura ambiente algunos días, aunque es recomendable su consumo en el mínimo tiempo.

No obstante, sí que es importante que la tarta o el bizcocho no esté desprotegido cuando no lo queramos guardar en la nevera para evitar que se humedezca o pierda la jugosidad. Lo correcto es cubrirlo con algún papel de film o de aluminio, así como con tapas que eviten que el postre pueda estar en contacto con bacterias y que acabe floreciendo moho que pueda afectar a la salud.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.