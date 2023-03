Limpiar nuestro hogar, aunque es una tarea necesaria, puede convertirse en más costosa de lo previsto, sobre todo cuando tenemos que realizarla a conciencia. Aunque contemos con un robot aspirador que deje el suelo impecable por nosotros (y que incluso disponga de una base de autovaciado que solo hay que limpiar cuatro veces al año), hay labores en las que no queda más remedio que ser nosotros mismos los que nos pongamos manos a la obra. El baño, por ejemplo, es una de las estancias de la casa que más requiere de nuestra intervención: desde el lavabo hasta la mampara, empleando, en esta última, trucos que de verdad funcionan para eliminar la cal de la ducha y prevenir su aparición sin tener que frotar.

La cocina también requiere de nuestra mano para estar siempre impecable. Además de ser una de las estancias que más se ensucian y donde la grasa puede dificultar las tareas de limpieza, es indispensable mantener una correcta higiene para evitar la proliferación de microbios. Y los trapos y estropajos que tan a menudo empleamos son el caldo de cultivo para estas bacterias, a no ser que los evitemos apostando por la versión eco de estos utensilios o renovándolos con cierta frecuencia. Eso sí, nuestra recomendación es que apuestes por paños de microfibra.

Pero, ¿por qué es recomendable elegir este material para eliminar la grasa de la cocina? Su gran poder de absorción lo convierten en un buen aliado para esta estancia en la que puede ser frecuente que se derramen líquidos o rastros de alimentos. Al contrario que otros tejidos como el algodón, la microfibra no absorbe el agua en sus fibras, sino en su diseño calado, lo que se traduce en poder eliminar el exceso de líquido (¡grasa incluida!) y seguir empleándolo sin que se haya ensuciado en exceso. Su composición suave, permite secar el menaje de la cocina sin dejar residuos en los platos, al tiempo que limpia las superficies mojadas. Eso sí, no podemos olvidarnos de lavarlos y, por ello, debemos tener siempre de repuesto: en Miravia hemos encontrado un pack de tres paños de microfibra, disponibles en dos tamaños, por apenas 3 euros.

Este 'pack' se puede escoger en varios tamaños de paños. Miravia

Datos estructurados producto Nombre: Paños de microfibra Descripción: Pack de tres paños de microfibra en tres colores diferentes (rosa, beige y gris), perfectos para eliminar la grasa y la suciedad de la cocina. Disponibles en medidas de 30x30 centímetros o 30x40 centímetros. Marca: Miravia Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 3.11 Imagen:

Esta compra incluye tres unidades de paños absorbentes en colores rosado, beige y gris, de 30x30 centímetros o de 30x40 centímetros, en función de lo que variará el precio final. Los de formato cuadrado tienen un precio de poco más de 3 euros, mientras que el pack de rectangulares supone una inversión de 1 euro más. En la propia descripción del producto inciden en su capacidad de absorción y en su utilidad para eliminar la grasa.

Los paños 'quita grasa' de Amazon

Aún es un producto desconocido para los usuarios del gigante del comercio online, ya que todavía no ha recibido valoraciones. Sin embargo, igual que en el anterior marketplace, en Amazon también podemos adquirir este tipo de paños. El de la marca Werwer, por ejemplo, nos asegura, según su descripción, un poder antibacteriano que es indispensable en la cocina, donde manipulamos alimentos con gran frecuencia. Además, es higiénico, suave y duradero y, gracias al tejido, tiene mucha durabilidad.

Este paño de microfibra tiene propiedades antibacterianas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Paño de cocina Descripción: Paño de limpieza de microfibra absorbente que permite eliminar la grasa de la cocina sin que el paño se estropee en exceso. Son suaves e higiénicas. No dejan pelusas ni marcas de agua. Marca: Werwer Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 13.19 Imagen:

Cómo lavar los paños de cocina

Aunque apostando por la microfibra podamos alargar el uso de cada paño, ahorrando tiempo y dinero, no significa que este útil para la limpieza del hogar no necesite unos cuidados específicos. De hecho, a la hora de lavarlos hay que tener en cuenta una serie de consejos que nos ayudarán a potenciar su vida útil y también a mejorar la eficiencia con la que eliminarán la suciedad. Para empezar, antes de meterlos a la lavadora, conviene tenerlos a remojo en una solución de amoniaco o de vinagre para que suelten la grasa acumulada y que no acabe en los conductos de nuestro electrodoméstico, pudiendo ocasionar averías que es mejor evitar.

Además, es recomendable separar el lavado de los paños de las coladas habituales para evitar que puedan ensuciar o generar manchas en la ropa

