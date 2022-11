Receta de puerros gratinados por menos de 3 euros

Receta: Puerros gratinados Categoría: Plato principal Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:70 Tiempo total: 01:20 Ficha Técnica Dificultad MEDIA Tiempo 80 MINUTOS Raciones 4 Calorías 1273 KCAL

Los puerros suelen acompañar algunos platos como ensaladas, cremas, guisos... Pero pocas veces son los protagonistas de una receta. Con un sabor muy rico, vamos a proponerte una receta sencillísima -excepto la bechamel- y muy sabrosa para darle más vida a esta verdura de la que se aprovechan hasta las hojas. Solo necesitas queso.

La Fundación Española de la Nutrición defiende que los puerros son altos en fibra, contienen vitamina A y C, además de la B6. Y no solo eso, contienen calcio, hierro, magnesio... Los puerros son sanísimos, y aunque gratinados no son tan ligeros, son un buen producto para innovar y hacer otras recetas. Atrévete con esta. Una receta rica y barata, por menos de 3 euros la ración.

Puerros gratinados Ingredientes 6 puerros. Precio aproximado: 7,26 euros. 1 paquete de queso rallado. Precio aproximado: 1,65 euros. 1/2 brick de leche. Precio aproximado: 0,47 euros. Mantequilla Harina Sal

Elaboración Cortamos los puerros quitándole la parte verde y las hojas. Calentamos agua en olla y dejamos los puerros ya cortados con agua hirviendo. Dejamos durante 20 minutos. En una cazuela pequeña echamos unos 50 gramos de mantequilla. Esperamos que se funda. Echamos la misma cantidad de harina y removemos. Echamos más o menos cantidad en función de cómo queramos la bechamel. Vamos agregando la leche muy poco a poco. No dejamos de remover. Vamos removiendo hasta tener la bechamel hecha, sin grumos. Paciencia, podemos tardar hasta 30 minutos. Salpimentamos al gusto. Calentamos el horno 10 minutos a 200 grados. Colocamos los puerros ya hervidos en una bandeja para horno. Echamos por encima la bechamel. Echamos por encima el paquete de queso rallado. Dejamos el horno a 250 grados, unos 10 minutos. Vigilamos hasta que quede dorado. Emplatamos.

Truco: a la bechamel podemos añadirle nuez moscada.

Truco: para hacer la bechamel, mejor utilizar varillas.

