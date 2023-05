Las 5 mejores formas de cocinar huevo en freidora de aire: fácil y rápido

Es un hecho. La freidora de aire se ha convertido en un aliado imprescindible para numerosas personas y no hay receta de la que no busquen su versión en este electrodoméstico. No es de extrañar teniendo en cuenta que se trata de un dispositivo que permite cocinar alimentos de manera rápida y saludable utilizando una mínima cantidad de aceite. Algo perfecto para el frenético ritmo de vida que muchos acostumbran a llevar y que deja poco tiempo libre para dedicarlo a la cocina.

En este sentido, así como hay una serie de alimentos que nunca deberíamos realizar, existen otros que quedan especialmente bien cocinados en 'airfryer'. Es el caso del pescado, la carne e, incluso, determinadas verduras, pero tampoco podemos dejar de hablar de los huevos. Efectivamente, el huevo es un ingrediente ideal para llevar a cabo algunas recetas en freidora de aire, además de ser altamente nutritivo, aportando a nuestro organismo proteínas y vitaminas.

1. Huevos duros

Cocinar huevos duros en la freidora de aire es sorprendentemente sencillo. El proceso es el mismo que el que llevarías a cabo en una olla, pero sin necesidad de agua. Simplemente, coloca los huevos en la canasta de la freidora y ajústala a una temperatura de 120 °C - 130 °C. Si lo quieres con la yema completamente cocida, serán 15 minutos. Si prefieres una yema más cremosa, bastará con 11-13 minutos; y si buscas un huevo con la yema líquida (clara cuajada), serán 9 minutos. ¡A tu gusto!

2. Huevos fritos

Un huevo frito con la forma perfecta. iStock.

Los huevos fritos son uno de esos manjares de la gastronomía a los que poca gente puede renunciar. Sin embargo, no es adecuado comerlos de forma habitual, precisamente, por la gran cantidad de aceite que se utiliza para hacerlos en una sartén. La 'airfryer' prescinde de estas cantidades y solo es necesario un chorro para que se cuaje.

De esta manera, solo hay que precalentar la freidora 5 minutos a 180º, colocar el huevo en la cesta (mejor sobre papel vegetal) con el aceite previamente esparcido, espolvorear un poco de sal y dejarlo 5 minutos a 200º hasta que, tras varias comprobaciones, aseguremos que está hecho.

3. Tortilla francesa (con ingredientes)

La freidora de aire también es ideal para cocinar una tortilla de huevo esponjosa y sabrosa. Además, de la misma forma que si la hicieras en la sartén, también puedes añadir a la mezcla otros ingredientes como patata, espárragos, espinacas, queso… Solo habrá que ajustar la temperatura y el tiempo. Vierte la mezcla en un molde apto para la freidora y cocínala a 180 °C durante 10-12 minutos, o hasta que esté dorada y firme. Obtendrás una tortilla perfectamente cocida.

4. Huevos revueltos

Tosta de huevos revueltos con mozzarella, un desayuno nutritivo eliku

Si lo que buscas es una manera de hacerte un desayuno completo y saludable rápidamente, la freidora de aire será tu mejor aliada. Así, puedes realizar unos huevos revueltos, suaves y esponjosos, batiéndolos con sal y pimienta en un recipiente aparte. A continuación, rocía un poco de aceite o spray antiadherente en la canasta de la freidora y añade los huevos batidos. Cocínalos a 150 °C durante unos 5-7 minutos, revolviendo ocasionalmente con una espátula de silicona para 'revolverlos'.

5. Huevos al plato

Una receta apta para cualquier tipo de comida y persona es la de los huevos al plato. Basta con añadir en un recipiente apto para horno o freidora de aire (puede ser la propia cesta), una mezcla de tus ingredientes favoritos y mucho queso: puede ser chorizo, espinacas, patatas, tomate… A continuación rompe un huevo sobre ella, tratando de que no se rompa y cocínalo a 180 °C durante unos 10-12 minutos, o hasta que los huevos estén cuajados y el queso se haya derretido. Así, obtendrás un delicioso plato, tal y como lo hubieras cocinado al horno.

