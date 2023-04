Las cinco verduras que mejor quedan en freidora de aire

La freidora de aire se ha convertido en el perfecto aliado en la cocina para muchas personas. La capacidad que presenta este electrodoméstico para que podamos preparar recetas con menos cantidad de aceite y, por lo tanto, de forma mucho más saludable ha conquistado a numerosos usuarios que, a día de hoy, lo consideran como un imprescindible. No en vano, no todos los alimentos tienen el mismo resultado al ser cocinados.

Existe una lista de ingredientes que nunca se deberían introducir en la 'air fryer' si no queremos estropearla u obtener un plato nefasto. Sin embargo, no es el caso de las verduras, ya que la freidora de aire puede actuar, en este sentido, como lo haría cualquier horno. De esta manera, aunque no se cocinan al vapor, podemos conseguir unas deliciosas verduras asadas. Para esto, es tan importante saber cómo cocinarlas, como cuáles son los tipos de verduras que mejor quedan en la 'air fryer'.

Pimientos

Los pimientos asados son uno de esos pequeños manjares con los que cuenta la gastronomía española. El resultado, al elaborarlos en una freidora de aire, es parecido al que lograríamos en el horno o la plancha. La cantidad de pimientos que podremos hacer de una vez dependerá del tamaño de nuestra freidora, teniendo en cuenta que la capacidad de las 'airfryer' que hay en el mercado va desde los 1,5 a los 5 litros.

Además, puedes hacer todo tipo de pimientos, incluyendo un ajo entero en la cesta y un mínimo de aceite por encima, para potenciar su sabor. También existe la opción de cocinar los típicos pimientos de padrón, espolvoreándoles un poco de sal gorda o escamas por encima.

Espárragos verdes

Los espárragos verdes se pueden hacer en la freidora de aire. Pixabay/Couleur

Los espárragos son una de las verduras más versátiles y deliciosas y también quedan muy bien en la freidora de aire. Para cocinarlos, simplemente hay que cortar los tallos de los espárragos y rociarlos con un poco de aceite en aerosol. Cocina durante unos 10-15 minutos, hasta que estén dorados y crujientes por fuera y los tendrás listos.

Un truco, si quieres reducir todavía más el tiempo de cocinado, es ablandarlos con calor durante unos segundos en el microondas antes de terminar de hacerlos en la freidora. Acompáñalos con carne o pescado.

Zanahoria

La freidora sin aceite también resulta muy eficaz a la hora de cocinar zanahoria. En función del tiempo y la temperatura que elijamos para cocinarla, el resultado será distinto en lo que respecta a su textura. Así, podemos obtener una rica zanahoria asada, para elaborar otras recetas o comer como guarnición de algún plato principal, o unos bastones de zanahoria crujientes para comer a modo de snack con un hummus.

Esta es una de las muchas recetas que quizá no se te habían ocurrido hacer con la freidora de aire y que, sin embargo, son ideales para salvarte una cena de manera fácil y rápida, pues no lleva más de unos minutos.

Espinacas

Cómo preparar quiché de espinacas y queso en airfryer. JuliaKa / iStock

Pese a sus múltiples beneficios, las espinacas no son una de las verduras favoritas de la gente. En esto tiene mucho que ver la manera de cocinarlas, pues no es habitual hacerlo en crudo, ya sea en la 'airfryer' u otro dispositivo, sino incluirlas como ingrediente en alguna receta.

Sin ir más lejos, podemos disfrutar de un quiché de espinacas y queso elaborado en la 'airfryer' en a penas media hora. Para hacerlo, bastará con poner la masa en la cesta y calentarla en la freidora unos cinco minutos hasta que coja consistencia. Tras preparar el relleno en un bol aparte solo habrá que verterlo sobre esta masa y cocinar media hora.

Cebolla

Preparar aros de cebolla saludables es tan sencillo como elegir la 'airfryer' como herramienta para cocinarlos. De la misma manera que los calamares, solo habrá que cocinarlos en la freidora de aire, después haberlos empanado de la forma que prefiramos con un poco de aceite en aerosol antiadherente, para que no se peguen al recipiente.

En este electrodoméstico, también podemos conseguir de manera rápida un poco de cebolla frita para utilizar como guarnición e incluso cebolla caramelizada, si la dejas asar un tiempo a baja temperatura.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.