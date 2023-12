Se le recordaba, alguna vez se hablaba de ello. Mi familia, mis tíos y mi padre incluso salieron en medios hablando del atentado. A los nietos nos llegó la imagen de una persona que no quería estar en política y que no quería malgastar el dinero público. Era austero, creyente, en casa era una persona que dejaba que mi abuela fuera la que mandaba, ella era la jefa. Según me contaron, era una buena persona y de hecho alguna vez me encontré con algún militante del PSOE que estaba seguro de que mi abuelo iba a intermediar por algún familiar en el Proceso 1001.

​