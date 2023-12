El nieto de Carrero Blanco: "Su muerte se planeó desde el propio régimen porque era molesto, ETA no fue ni el brazo ejecutor"

José Enrique Carrero-Blanco (Cartagena, 1981) llegó al mundo poco después de que Alfonso Suárez dimitiera como presidente del Gobierno tras la Transición, un hecho histórico que parece estar conectado a su vida irremediablemente. Nieto de Luis Carrero Blanco, presidente durante el tardofranquismo y mano derecha de Francisco Franco, nunca conoció a su abuelo, pero 50 años después de su muerte sigue atesorando su legado y asevera que abogaba por esa Transición que llegó tras sus asesinato.

Abogado especialista en violencia de género en Oviedo (vive desde los 13 años en Asturias, ahora en la localidad de Infiesto) y conservador, ha tenido sus escarceos con la política, de la que se muestra algo desencantando porque "hay mucha paja política y muchos enchufados".

Sobre la muerte de su abuelo, lo tiene claro: hubo una conspiración. En el 50 aniversario del atentado de ETA que acabó con la vida del almirante, Carrero-Blanco (nieto) cuenta a 20minutos su legado familiar, sus teorías y sus opiniones sobre la política actual.

¿En su familia se habla de la muerte de su abuelo?Se le recordaba, alguna vez se hablaba de ello. Mi familia, mis tíos y mi padre incluso salieron en medios hablando del atentado. A los nietos nos llegó la imagen de una persona que no quería estar en política y que no quería malgastar el dinero público. Era austero, creyente, en casa era una persona que dejaba que mi abuela fuera la que mandaba, ella era la jefa. Según me contaron, era una buena persona y de hecho alguna vez me encontré con algún militante del PSOE que estaba seguro de que mi abuelo iba a intermediar por algún familiar en el Proceso 1001.

PROCESO 1001 El Proceso 1001 o Proceso 1001 de 1972 del Tribunal de Orden Público tuvo lugar durante la dictadura franquista en España, en 1973, aunque iniciado en 1972. Se saldó con la condena a prisión de toda la dirección del sindicato Comisiones Obreras, a los que denominaron 'Los 10 de Carabanchel'.

De lo que le han contado de él... ¿en qué sería un referente para usted?Era muy escrupuloso con el dinero público y creo que todos los políticos deberían serlo. Cuando tú pagas impuestos esto es de todos, no puedes derrocharlo como si nada tuviera dueño y despilfarrando. Ahora todo el mundo derrocha dinero en cosas que no son necesarias.

¿Cómo cuáles?La cantidad de chiringuitos que se han montado. Un Gobierno con 22 ministros, por ejemplo. Cosas en las que normalmente se podría ahorrar mucho dinero y que serviría, por ejemplo, para mejorar el mundo de la Justicia, para hacer nuevos juzgados, desatascar, acelerar procedimientos... hay algún juicio de la social que llega a 2027. Hay mucha paja política y muchos enchufados.

Dice que su abuelo no quería estar en política, ¿cómo acabó siendo presidente entonces?El jefe le pidió ser presidente del Gobierno pero no quería ser político. Él aceptó con la condición de que si terminaba volvería a su puesto en el Ejército, con la condición de mantener su estatus. Ser presidente no es algo que él quisiera ni lo pidió.

"Es curioso que después del atentado ascendieran a la persona que se tenía que haber encargado de protegerlo y que se descubriera que habían desaparecido minas antitanque"

Hay varias teorías sobre la muerte de Carrero Blanco, ¿con cuál se queda? ¿Quién se benefició del asesinato?Me quedo con la teoría del escritor Ernesto Villar (Todos quieren matar a Carrero). Creo que se produjo una conspiración desde dentro del propio régimen. Mi abuelo tenía enemigos dentro y fuera, peor hablo del sector búnker, le consideraban una persona demasiado íntegra, incluso me contaron que su objetivo era evitar a todos los corruptos por lo que molestaba bastante, no era solo un noble. Es curioso que después del atentado ascendieran a la persona que debía encargarse de protegerlo y que se descubriera que habían desaparecido minas antitanque. Como la cantidad de veces que se podía haber desarticulado al comando de ETA. Si se podía y no se hizo será por algo. ​ETA no fue ni el brazo ejecutor, ni siquiera creo que ellos fueran capaces realmente de ejecutar ni de poner los explosivos de la manera correcta. La banda terrorista se apuntó el tanto y se benefició de su muerte, a raíz de esto se hicieron muy conocidos, fue un espaldarazo para ellos. Todo da qué pensar.



BÚNKER Se denominó búnker al posicionamiento político de extrema derecha que se manifestó en España durante el tardofranquismo y la Transición y que mantuvieron aquellas personalidades del franquismo que se oponían radicalmente a introducir ningún tipo de cambio en el régimen y que, tras la muerte de Franco, rechazaron de forma absoluta la reforma del régimen defendiendo en su lugar la continuidad del Movimiento Nacional.

¿Cree que Franco conocía lo que iba a pasar?No sé si Franco era conocedor, no creo, pero gente de dentro del propio régimen sí. Aunque es cierto que es muy enigmático lo que dijo después de la muerte de mi abuelo: "No hay mal que por bien no venga".

Enigmático, enigmático... El mismo Franco podría haberle apartado como presidente y haber puesto a quien le diera la gana si hubiera querido. Gente del propio régimen planeó esto para justificar la bunkerización y, de hecho, Arias Navarro retrasó la llegada de la Transición. Mi abuelo, con la muerte de Franco, habría puesto todo a disposición del rey.

ETA dijo, cuando reconoció la autoría, que su abuelo era el símbolo de la continuidad del sistema político de Franco. Mi abuelo no iba a ser la continuidad del régimen porque, mi padre siempre lo decía, quería poner el cargo a disposición del rey y sabía que iba a haber una transición democrática. ​El régimen de Franco murió con él y mi abuelo, en cierta manera, ayudó a sabotear los planes de los falangistas, que querían una dictadura de partido.



"Milité en Nuevas Generaciones del PP y me conminaron a que finiquitase porque mi apellido no era bien visto"

¿Cree que ETA ha muerto del todo?Creo que ha desaparecido pero no descarto que pueda volver. Durante su existencia concedió muchas treguas que rompió matando gente. Contra el terrorismo, no hay diálogo.

¿El apellido de su abuelo pesa?Sí... muchas veces en redes recibo chistes fáciles, insultos, el meme del astronauta... esto solo demuestra una gran falta de empatía. ​Milité en Nuevas Generaciones del PP y me conminaron a que finiquitase porque mi apellido no era bien visto. Al final me marché yo en 2013 harto de la corrupción, la falta de autocrítica, el incumplimiento... era un cúmulo de muchas cosas. Hacía falta una limpieza profunda.



¿Siguió con la política en algún momento?Creé un partido de ámbito local, Unión Piloñesa. Hubo un acuerdo de colaboración con Ciudadanos y estuvimos a punto de integrarnos en ellos, pero al final nada.

¿Qué cree que pensaría su abuelo de la política actual? ¿Qué aportaría?No sé ni lo que pensaría, probablemente no le gustaría (risas). ​Era un hombre de otro tiempo, no creo que pudiera aportar nada salvo el ser escrupuloso con el gasto. Vivió una guerra civil, tuvo un hermano que murió en el bando republicano y él se libró de chiripa porque pudo meterse en el bando nacional. Son épocas distintas.



​Sánchez ha acabado haciendo lo contrario de lo que dijo en todo. De no querer indultar al político, a indultar al político. No hay principio ninguno.

¿Qué opinión tiene del franquismo?Fue una dictadura y como tal tuvo su privación de derechos y libertades, pero creo que económicamente facilitó la Transición. ​Hay mucha gente que va de antifranquista y que vivió muy cómodamente en aquella época, como José Antonio Martín Pallín (magistrado emérito del Tribunal Supremo), que ahora va de antifranquista. Mucha gente vivió bien. Si hubiera habido una contestación mayoritaria al régimen la dictadura no habría durado tanto.



¿Cómo se siente ante las bromas y memes sobre la muerte de su abuelo?Llega un momento en el que te insensibilizas. Al principio me dolía mucho.

En su blog personal habla del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de sus medidas, como la futura ley de amnistía, ¿qué opina del pacto de coalición?Lo que no me gusta de Pedro Sánchez es que no tiene palabra y no nos damos cuenta de lo que pueden acarrear en un futuro las medidas que está tomando, vive en el cortoplacismo. El problema que nos ha dado este Gobierno es que no tenemos poder. ​Con la amnistía ha cometido un error de bulto. Primero, que se la ha dado a unos tíos que son de derechas, derechas y va a pasar una legislatura... ​además, la historia ha demostrado que todos los que han recibido la amnistía han vuelto a hacer lo mismo. Lo quieren volver a hacer y lo han dicho. ​Sánchez ha acabado haciendo lo contrario de lo que dijo en todo. De no querer indultar al político, a indultar al político. No hay principio ninguno.



¿Volvería a la política algún día?No, no, no. Para poder estar en política hay que tener muchísimas cosas, muchísimas, y el que quiera algo de mí tiene que garantizar mi dignidad.