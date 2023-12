Manuel Cerdán: "Carrero Blanco era un miembro duro del régimen y Estados Unidos quería otra cosa para España"

¿Quién ayudó a ETA a matar a Carrero Blanco hace 50 años? Esa es la pregunta del millón a la que el periodista Manuel Cerdán (Aspe, 1954) trata de responder en su último libro Carrero, 50 años de un magnicidio maldito. Las incógnitas que rodean el atentado que le costó la vida al sucesor de Franco siguen sin resolverse medio siglo después, pero parece evidente que los terroristas no actuaron solos.

También apunta a la CIA como instigadora del atentando.Carrero era un personaje que estorbaba a Estados Unidos y eso lo he visto en los documentos que han desclasificado de la embajada americana, en los que era despreciado y descrito como casposo, muy lejos de la ubicación política que a ellos les interesaba. Incluso un día antes del atentando, cuando Henry Kissinger estaba en Madrid , el secretario de Estado norteamericano mantuvo una reunión bastante dura con Carrero porque este se opuso a que los aviones y barcos americanos repostaran en las bases españolas durante la guerra del Yom Kipur. Al mismo tiempo, Carrero reivindicaba más ventajas para España dentro del pacto de amistad firmado con EEUU en 1953 y se oponía a entregar el Sáhara Occidental a Marruecos, como quería Washington y como así ocurrió dos años después.

Sin embargo, cuesta creer que EEUU quisiera matar a un acérrimo anticomunista como Carrero Blanco en plena Guerra Fría...Carrero era un miembro duro del régimen y Estados Unidos quería otra cosa para España porque en ese momento ya sabía que el país no iba a ser un actor prorruso en el marco de la Guerra Fría. Carrero era una persona que le sobraba a EEUU para sus planes de una transición pacifica en España para que pudiera ingresar sin tapujos en la OTAN y en el Mercado Común Europeo.

Adolfo Suárez llegó a decir, sobre el atentado contra Carrero, que se marchaba del Gobierno sin saber "si ETA cobró en dólares o en rublos". ¿El KGB tuvo algo que ver en el atentado?A ETA le pagaron en pesetas o en francos y no hay ningún dato que nos lleve a la delegación soviética en Madrid. Ten en cuenta que los agentes soviéticos estaban vigilados hasta las trancas y eran expulsados de España cada dos por tres. Nada que ver con cómo se movía la CIA, que era el hermano mayor de los servicios secretos españoles y, de hecho, tenía a muchos agentes españoles en nómina, como han reconocido algunos de ellos en sus memorias. Además, ETA no tenía relación con agentes soviéticos, mientras que el PNV, de donde sale el embrión de la banda, llevaba tiempo colaborando con los servicios secretos norteamericanos.

Habla de un personaje misterioso que entregó a ETA la información detallada sobre los movimientos de Carrero Blanco, ¿quién cree que era esa persona?Ese señor, al que yo llamo 'la sombra', se entrevista con Argala (el terrorista que accionó la bomba que mató a Carrero) en el hotel Mindanao de Madrid, mientras Wilson (otro terrorista del comando) le espera fuera. Este misterioso personaje es quien pone a cero el contador del atentado porque es quien desvela a ETA cuáles son los movimientos y costumbres del almirante, que todos los días iba a misa a la misma hora, al mismo lugar y haciendo el mismo recorrido en coche. Podría ser un personaje del partido comunista, un falangista, alguien de la democracia cristiana... no lo sabemos, pero de toda la gente con la que he hablado, gente de la propia ETA y del SECED (el servicio de Inteligencia del tardofranquismo), nadie me ha dicho nunca que sea una persona relacionada con la extrema izquierda, sino alguien vinculado al régimen.