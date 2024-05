Lehecka no ve con buenos ojos que Cachín le pidiera la camiseta a Nadal: "Es lo último que yo haría"

Jiri Lehecka se impuso este martes ante Rafa Nadal en los octavos de final del Mutua Madrid Open en dos horas y dos minutos en uno de los mejores partidos que ha jugado el checo. El tenista sorprendió no solo al balear sino a la pista Manolo Santana y mostró una gran personalidad tanto dentro como fuera de la pista, sobre todo al hablar sobre qué le había parecido que Pedro Cachín le pidiera una camiseta a Nadal tras perder contra él.

El checo fue claro en el momento en el que le preguntaron en la rueda de prensa posterior al partido cuál era su opinión sobre ello: "Es difícil de decir para mí, porque yo salí a la pista para ganar. Si sales a ganar, para mí es difícil ir detrás de él y pedirle si me puede dar algo".

"No quiero sonar irrespetuoso, pero es lo último que yo haría. Si estás jugando un partido y estás pensando en pedirle a tu rival que te dé algo, quiero decir, ¿por qué estás ahí? Es un poco raro, en mi opinión. Todo el mundo puede tener su opinión sobre este tema, y respeto totalmente lo que hizo Pedro. Está genial para mí, no tengo ningún problema con ello, pero yo no haría algo así", continuó diciendo el tenista sobre lo que habría hecho él.

Asimismo, el tenista confesó que él, en cambio, le pidió una foto juntos cuando estuvieron entrenando antes de saber si se enfrentaría o no a él: "Quizás lo haría después de todo el torneo, no sé, cuando le vea en algún momento, o pedirle una foto, como hice después de nuestro entrenamiento. Es lo que hice, porque no sabía si tendría la oportunidad de jugar con él de nuevo o de si jugaríamos un partido juntos. Si hablamos de pedirle una camiseta, no sé, no saldría al partido con esa intención, simplemente tengo un enfoque diferente sobre este tema".

Cabe recordar que Rafa Nadal se enfrentó al argentino Pedro Cachín en la tercera ronda del torneo y, tras el encuentro, el 91 del mundo no dudó en pedirle una camiseta al balear. A pesar de haber perdido contra él, el argentino asumió la derrota y quiso cumplir un sueño. El español no dudó en darle una de sus camisetas al finalizar el encuentro.