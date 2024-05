Las lágrimas de Mery Perelló y Maribel Nadal en la emocionante despedida de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open

Rafa Nadal dijo adiós definitivamente al Mutua Madrid Open tras perder en los octavos de final del torneo madrileño ante el checo Lehecka por 7-5 y 6-4. El tenista español, tras el partido, recibió un sentido y emocionante homenaje que provocó las lágrimas de los aficionados presentes en la Caja Mágica.

El ganador de 22 'grandes', que no pudo aguantar la emoción en su discurso de despedida, agradeció a los aficionados todo el cariño recibido durante todos sus años de trayectoria: "Lo único que puedo es dar las gracias, ha sido un viaje increíble que empezó cuando era muy pequeñito".

"Soy un afortunado de la vida por todo lo que he vivido, no puedo pedir más. Espero haber sido un ejemplo para las nuevas generaciones. Es difícil, pero mi cuerpo me ha enviado señales de que este día tenía que llegar", añadió Rafa mientras que la emoción y las lágrimas se hacían ver en las gradas de la Manolo Santana.

España llora el adiós de Nadal

Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, y Gerard Tsobanian, CEO del torneo madrileño, ingresaron en la pista Central de la Caja Mágica para entregarle un trofeo especial a Rafa Nadal mientras que cinco lonas caían por uno de los laterales para recordar los cinco títulos del balear sobre la arcilla de Madrid.

Un momento único y especial que provocó las lágrimas de gran parte de los aficionados allí presentes, como es el caso de Maribel Nadal, hermana de Rafa, Mery Perelló, esposa del tenista español, o hasta del propio Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que no quiso perder la oportunidad de ver en directo al rey de la tierra.