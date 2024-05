Rafa Nadal pregunta por el Bayern - Madrid... ¡en mitad de su último partido en el Mutua Madrid Open!

Rafa Nadal vivió este martes su última noche en el Mutua Madrid Open, su último partido de tenis oficial en España, uno de los días más emotivos de su carrera... pero ello no restó importancia a una de sus prioridades, el Real Madrid, por el que preguntó en plena disputa de su partido ante Jiri Lehecka.

Fue uno de los grandes momentos de la noche, justo cuando el partido entraba en una fase crucial y Rafa Nadal tuvo la templanza de preguntar por el equipo de sus amores. Ocurrió cuando el marcador de su duelo registraba el 7-5/4-3 a favor de Lehecka, a punto de perder, cuando recordó el duelo del Real Madrid ante el Bayern de Múnich de la ida de Champions.

En ese momento, Rafa se acercó a la zona de su equipo para secarse el sudor con la toalla, pausa que aprovechó para preguntar por el resultado de un duelo ya finalizado con empate a dos.

Cabe recordar que Nadal ya contaba con perderse el duelo, tal y como comentó tras ganar a Pedro Cachín el lunes: "Desgraciadamente es una hora que no es la que me habría gustado, pero dadas las circunstancias de hoy [lunes], lo más prudente es jugar a esa hora en vez de a las 16:00. Había dos opciones, el torneo ha elegido esa, y yo estoy de acuerdo. Lo malo es que me coincide con otra cosa...", dejó caer en referencia al partido del Real Madrid.