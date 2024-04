El gesto de Nadal con Pedro Cachín en el Mutua Madrid Open: "Cumpliste mi sueño"

Rafa Nadal, día tras día, demuestra su grandeza tanto dentro como fuera de la pista. El manacorí, tras vencer a Pedro Cachín en un maratoniano encuentro de más de tres horas en el Mutua Madrid Open, tuvo un precioso gesto con el jugador argentino.

Después de disputarse el último punto del encuentro, ambos tenistas se acercaron a la red para saludarse y, en ese momento, Cachín aprovechó la situación para agradecer al manacorí que le brindase la oportunidad de enfrentarse a él por primera vez.

"Cumpliste mi sueño. Gracias. No sé si es el protocolo, pero ¿puedo quedarme con algo tuyo? ¿Me puedes dar tu camiseta?", añadió el tenista nacido en Bell Ville. Nadal, automáticamente, respondió que "sí" y le deseó "suerte": "Sí, ahora te lo doy. Faltaría mas... suerte con todo". Y así fue, el español se dirigió hasta su banquillo, sacó de su bolso una de sus indumentarias oficiales y se la entregó a Cachín.

El argentino, en zona mixta tras la finalización del partido, confirmó las palabras que le dijo a Rafa Nadal. "En la red le dije lo que siempre quise decirle. La camiseta la colgaré con una foto del partido e intentaré que me la firme. Soy una persona normal, cada sueño que cumplo me gusta llevarme un recuerdo. Me llena el alma", añadió Cachín antes de publicar el 'precioso regalo' en su cuenta oficial de Instagram.