Inyecciones de cortisona constantes en la espalda: la solución de Paula Badosa para mantenerse en activo a sus 26 años

Paula Badosa llega al Mutua Madrid Open entre algodones tras una lesión en el pasado Torneo de Stuttgart que le obligó a retirarse en un buen partido ante Aryna Sabalenka. La española, que no pudo finalizar la primera sesión de entrenamiento de este lunes, es duda hasta última hora por unos problemas físicos con los que lidia a base de inyecciones de cortisona.

Así lo desveló recientemente en una entrevista ofrecida en el pódcast oficial de la WTA en la que relató todo su calvario de lesiones y el especial tratamiento al que se tuvo que someter en el pasado torneo de Indian Wells.

"En Indian Wells los médicos me dijeron que iba a ser muy complicado continuar mi carrera. Y pensé: 'vale, necesito una solución, algo'. Así que probamos estas inyecciones de cortisona y me dijeron que estas eran las únicas opciones que podían darme", confesó.

"Me dijeron: 'quizás tendrás que seguir haciendo eso si quieres jugar unos años más'. Todavía tengo 26 años, así que para mí eso fue muy duro", relató una jugadora muy joven y prometedora, pero demasiado lastrada por las lesiones.

Cabe recordar que Badosa, ganadora de Indian Wells 2021, arrastra unas dolencias en la espalda que reaparecen siempre que trata de ganar ritmo de competición en la pista. "He afrontado muchas cosas en mi carrera y aunque tenga 26, a veces los siento como 32. Cuando mantengo esta lucha es el amor por este deporte por volver".

Poder jugar tres o cuatro años más sería increíble"

No obstante, Paula Badosa es consciente de que esta solución no es un milagro. "Todavía estoy bastante asustada porque me dijeron: 'vale, esto puede funcionar durante unos meses, pero quizá tengas que volver a comprobarlo'. Así que tengo miedo de tener que parar de nuevo. Es como todo el tiempo persiguiendo esto, despertando cada mañana y el dolor siempre está ahí".

En cualquier caso, la catalana nacida en Nueva York se declaró "feliz" y con fuerzas para alargar su carrera algunos años más: "Trato mi cuerpo todos los días por lo que, para mí, poder jugar, no sé, tres o cuatro años más sería increíble", zanjó al respecto.